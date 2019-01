Flere penge til indvandrere fører til flere indvandrere

DEBAT. Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), EU-ordfører

Af MF Kenneth Kristensen Berth (DF), EU-ordfører

Niels Christian Barkholt, folketingskandidat fra SF, skriver i Folkebladet den 19. december, at Socialistisk Folkeparti vil afskaffe integrationsydelsen og droppe kontanthjælpsloftet. Hans partileder, Pia Olsen Dyhr, har endda tidligere lovet, at SF vil vælte en socialdemokratisk regering, der ikke vil afskaffe kontanthjælpsloftet.

Da Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre senest var i regering blev ydelserne til indvandrere hævet. Effekten udeblev ikke. Antallet af asylsøgere steg fra omkring 4.000 i 2011 til 21.316 i 2015 (det sidste år, hvor S-SF-Rs udlændingepolitik var gældende).

Socialdemokratiets integrationsordfører, Mattias Tesfaye, sagde i folketingssalen den 13. december, at ”jeg mener, vi bliver nødt til at forholde os til, at niveauet af de sociale ydelser, der er tilgængelige i det land, man kan indvandre til, selvfølgelig har betydning for, hvilket land man vælger.”

Det har han ret i. Af samme årsag var det også besynderligt, at hans partikollega socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil samme aften i DR2 Debatten lovede, at Socialdemokratiet ville afskaffe kontanthjælpsloftet.

Det ser altså desværre ud til, at Niels Christian Barkholdt får let ved at indfri sit løfte i tilfælde af at en socialdemokratisk regering kommer til fadet. Det bliver så til gengæld danskerne, der kommer til at betale prisen for det ved en stigende tilstrømning af asylsøgere.

Svar 1:

DF forstærker fattigdom i Danmark Af

Niels Christian Barkholt,

folketingskandidat for SF

opstillet i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk Kenneth Kristensen Berth fra Dansk Folkeparti, som er min modkandidat til folketingsvalget i Københavns Omegn, kritiserer mig her i Folkebladet for at sige, at SF vil afskaffe kontanthjælpsloftet og hæve integrationsydelsen til indvandrere. Han frygter nemlig, at det vil få antallet af asylansøgere til at stige i Danmark.

Når SF vil afskaffe `fattigdomsydelserne´, som vi kalder dem, så er det fordi, vi er imod politisk at gøre børn og forældre fattige med vilje i Danmark. Vi skal ikke fastholde folk i fattigdom, men give dem betingelser, der gør dem i stand til at bryde med fattigdommen. Lad mig lige huske på, at der for et par på integrationsydelse med to børn vil være et underskud hver måned på 5.361 kr. (Institut for Menneskerettigheder).

Som Kenneth Kristensen Berth påstår har det intet at gøre med antallet af asylansøgere. Det kan vi regulere på andre måder og her mener jeg ligesom så mange andre, at Danmark skal være varsomme med at åbne op for indvandringen i forhold til, hvor mange vi kan integrere. Vi skal som minimum tage imod kvoteflygtninge og dermed overholde de internationale aftaler, som vi er med til at indgå i FN.

Kenneth Kristensen Berth mener med andre ord, at der skulle være en sammenhæng mellem borgerkrigen i Syrien, den efterfølgende flygtningestrøm og størrelsen på kontanthjælpsloftet. Det svarer til at foreslå, at den globale finansielle krise skyldtes den borgerlige regerings økonomiske politik. Det som han foreslår er, at vi udbygger underklassen af mennesker i social armod og problemer som fx kriminalitet. I stedet for kan jeg spørge retur, ønsker du virkelig en forarmet underklasse, hvor kriminalitet er det mest indlysende karrierevalg?