HELE OMRÅDET. Hanne Fischer bliver den første direktør for FGU Vestegnen

Af Heiner Lützen Ank

FGU Vestegenen, der er en sammenlægning af produktionsskolerne i Albertslund, Rødovre, Hvidovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby og Glostrup, har ansat sin første direktør.

Valget er faldet på Hanne Fischer der er 53 år og cand.scient.pol fra Aarhus Universitet.

Hun har tidligere blandt andet været højskoleforstander på Højskolen Østersøen i Aabenraa, direktør for Sundhed og Social på University College Sjælland (2009-2017) og Regionschef for Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK 1999-2007).

Ansættelsen af Hanne Fischer glæder Steen Christiansen (S), borgmester i Albertslund og formand for bestyrelsen:

– Det var vigtigt for bestyrelsen at finde en direktør, der havde erfaring med uddannelse, at skabe et nyt uddannelsestilbud og fusionere flere institutioner og kulturer. Det har vi fået, samtidig med at vi har fået en dygtig leder, med gode værdier i forhold til ledelse og de unge på Vestegnen, der er målgruppen for det nye uddannelsestilbud. Jeg er sikker på at Hanne hurtigt får skabt de gode relationer til erhvervsliv, øvrige uddannelsesinstitutioner, foreninger og kommunerne på Vestegnen.

Også den kommende direktør ser frem til det kommende arbejde på Vestegnen:

– Jeg ser meget frem til at møde alle medarbejdere og ledere den 15. januar og komme i gang med arbejdet. Og så glæder jeg mig over at komme til Vestegnen. Det er nogle kommuner med en stærk vilje til at gøre noget for en gruppe unge mennesker, hvor FGU skal være det gode afsæt til at komme videre i livet.