Fokus på børn privat, professionelt og politisk

Lisa Ward holdt meget af Friluftsbadet, der lå her ved siden af Egeparken. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Juleaften fyldte Lisa Ward 60 år. I hendes liv er børnene i fokus. Privat, når barnebarnet hver weekend kommer forbi og læser lektier, professionelt, hvor hun er leder af SFO’en på Vestervang, og politisk, hvor hun arbejder for at give børnene den bedste start på livet

Af Jesper Ernst Henriksen

Juleaften er for de fleste af os fyldt med traditioner. Det er den også for Lisa Ward, men for hende er traditionerne lidt anderledes end for alle andre. Det er nemlig også hendes fødselsdag.

– Jeg er altid blevet fejret om formiddagen. Det har altid været sådan, at jeg først har måttet stå op, når gæsterne kom, fortæller hun.

Nu er hendes børn blevet store, så i år tænkte hun, at hun godt kunne stå tidligere op. Det gik dog ikke, børnene sendte hende tilbage i seng.

– Jeg var egentlig stået op, for jeg synes altid, jeg har mægtig travlt, men det syntes de ikke, de syntes jeg skulle gå i seng. Så kom de op og sang fødselsdagssang for mig og stod og viftede med flag i soveværelse. I mellemtiden havde de pyntet hele huset med 60 flag og 60 roser. Da jeg kom ned, så huset meget anderledes ud, end da jeg gik ovenpå. Det var dejligt, fortæller hun.

Børn i friluftsbad

For Lisa Ward startede tilknytningen til Vestegnen som for så mange andre. Familien flyttede til nyopførte, flotte rummelige lejligheder i Albertslund. Derfra gik turen til Stadionvej, hvor hun fik egen lejlighed.

– Jeg var sindssygt glad for at bo på Stadionvej. Jeg fik begge mine børn på Stadionvej, Friluftsbadet lå lige overfor, der skete rigtig meget. Vi var der hver eneste sommer, børnene elskede at være der, fortæller hun.

Efterfølgende har hun boet på Glentevej og i Hvissinge.

– Uanset hvad har jeg altid været super glad for at bo her. Man kan mange ting. Der er lidt skov, hvis man vil det. Det har altid været godt at have børn her. Min datter har spillet rigtig meget basket og har været rigtig glad for det, så jeg har også brugt nogle af de faciliteter, der har været. Jeg har altid været tryg ved at lukke mine børn ud, det har betydet meget for mig, siger hun.

Arbejder med børn

Professionelt har Glostrup også spillet en central rolle i Lisa Wards liv.

– Jeg har arbejdet i kommunen i 27 år. Jeg startede som sygehjælper, så blev jeg pædagog og så leder. Jeg er super glad for mit job, for mit møde med børnene. Jeg gør det måske ikke på samme måde, som da jeg var pædagog, men jeg møder mange børn hver dag og har en god snak med dem. Det der med at prøve at lave en god dag for børnene i skolen og i SFO’en er noget af det, jeg synes er vigtigt. Når børnene starter i SFO’en får de én chance for at starte godt, og det er sindssygt vigtigt, det går godt, siger hun.

Arbejdet fylder en del som leder.

– Jeg har læst rigtig meget fagstof. Når vi har et kursus er jeg også nødt til at læse det stof, medarbejderne læser. Den sidste bog, jeg har læst, er Hjernesmarte Børn. Det er ikke altid nemt at få børn til at opfører sig på en bestemt måde, det kan godt være svært, men hvordan kan man tænke det anderledes i en pædagogisk kontekst, siger hun.

Politik om børn

I 2013 stillede Lisa Ward op til kommunalbestyrelsen første gang. Hun blev ikke valgt ind, men da Jan Due forlod kommunalbestyrelsen kort efter valget, kom hun ind som suppleant.

– Da jeg valgte at gå ind i politik, var det fordi det er her, man har mulighed for at være med til at påvirke nogle ting i en anden retning. Jeg synes godt, vi kan gøre det bedre i forhold til skoleområdet. Jeg har den opfattelse, at børn har én chance for at få startet ordentligt. Det skal vi sikre, at de får mulighed for, siger hun.

Som politiker er der også en del læsestof.

– Jeg har måttet læse meget op på politik, fordi jeg er gruppeformand for Socialdemokratiet, så jeg er nødt til at læse alle dagsordener og vide, hvad der står i dem, siger hun.

Det politiske arbejde fylder meget mere end et par udvalgsmøder og et kommunalbestyrelsesmøde hver måned.

– For mig er der samarbejdet med bestyrelsen for Socialdemokratiet, Socialdemokratiets kommunalbestyrelsesmedlemmer, Sam¬arbejdsgruppen, de øvrige partier og kontakten til forvaltningsniveauet, som jeg sidder med. Så der er rigtig mange samarbejdsfora. Derudover er der også kontakten til borgerne, som forhåbentlig bliver mere hen ad vejen, siger hun.

Fritid med børn

Også fritiden bruger Lisa Ward på at være sammen med børn.

– Min mand og jeg har tilsammen tre børn og tre børnebørn. Jeg elsker at være sammen med min familie. Jeg har lige været sammen med dem i mange dage, det gør man jo i julen. Højtider er rigtig vigtige for mig. Jeg hader, hvis der bliver lavet om på højtiderne, jeg elsker, når de kører snorlige og jeg ved, hvad der sker, siger hun.

Derudover er der en fast tradition med det ene barnebarn.

– Et af mine børnebørn kommer hver weekend og læser lektier. Det er vigtigt for mig, at jeg kan hjælpe hende, og på den måde hjælper jeg også min datter, for det giver hende en lille smule rum. Så har jeg tre hunde, som også betyder meget i min hverdag, siger Lisa Ward.

Tre kasketter

I alle aspekter af Lisa Wards liv er børnene den røde tråd. Men det betyder ikke, at hun kan lade de forskellige opgaver flyde sammen.

– Når man arbejder og er politiker i en kommune, så arbejder man med forskellige kasketter på. Jeg har sådan et billede inde i mit hoved ’nu er jeg borger-kasketten’, ’nu er jeg den professionelle-kasket’ og ’politiker-kasketten’. Jeg gør mig sindssygt umage for at være de rigtige steder. Man vil også opleve, at der er ting, jeg ikke siger, når jeg har den ene kasket på, for det er ikke den, jeg skal bruge der. Det kræver, at man kan navigere i det, og gør sig umage, for ellers kan man ikke arbejde og være politiker i samme kommune. Det er rigtig vigtigt, siger hun.