Fokus på Brøndby som forstad

BRØNDBY. Poul Sverrild, forskningschef på Forstadsmuseet, besøger Lokalhistorisk Forening for Brøndby for at fortælle om Brøndby som forstad

Af Heiner Lützen Ank