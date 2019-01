Forældre: Trivsel er vigtigst for skolevalg

Eva Sørensen og Camilla Christensen har børnenes trivsel i fokus, når de vælger skole. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. For Eva Sørensen og Camilla Christensen var det nemt at vælge skole, for dem betyder søskende og børnenes venners skolevalg mest

Af Jesper Ernst Henriksen

Eva Sørensen og Camilla Christensen har meget til fælles. De er begge pædagoger, de bor begge i området mellem Nordvangskolen og Skovvangskolen, de har begge børn på Nordvangskolen og de har begge valgt Nordvang til de børn, der skal starte i skole til sommer. Det har de begge gjort af samme grund.

– For mit vedkommende handler det om, at storebror går på Nordvangskolen, der er kort skolevej og nogle af de rigtigt gode venner skal også på Nordvangskolen, forklarer Camilla Christensen.

– Det er det samme for mig, tilføjer Eva Sørensen.

Når de taler med andre forældre, er det også trivsel, der er fokus på.

– Forældrene spørger ikke ind til fagligheden som det første, når vi taler om skolevalg. De spørger, hvordan mit barn vil trives på den enkelte skole. Hvis mit barn ikke trives, så vil det ikke være modtagelige for læring. Det er også derfor, det er vigtigt, at de har nogle genkendelige legekammerater med sig. Forældrene spørger, hvordan vi oplever det enkelte pædagogteam. Det er også derfor det første indtryk er så vigtigt, for det betyder noget for, om jeg føler mig tryg som forældre ved at aflevere mit barn. Det samme oplever vi til forældremøder, der er fokus på, hvordan foregår trivsel i klassen. Du skal se mit barn og se de enkelte børn i gruppen. Hvis ikke børnene har det godt, kan de ikke lære noget. Selvfølgelig er det også vigtigt med læring, men det kommer i anden række, siger Eva Sørensen.

Det betyder mere for trivsel, hvilke klasse børnene kommer i, end hvilken skole.

– I bund og grund handler det om, hvad det er for en børnegruppe, de kommer ind i, og hvad det er for nogle voksne. Jeg har oplevet begge ting på Nordvangskolen. Min søn går i 3. klasse og har haft samme lærerteam hele vejen igennem. Hver gang der er noget med trivsel, så bliver vi kontaktet. Og så har jeg en datter i 5. klasse, hvor det bare er kørt i fisk. Hun blev også ramt af den nye folkeskolelov, hun har haft mange lærerskift, det skaber uro, siger Eva Sørensen.

Førstehåndsindtryk

De to kender mange forældre i området, og blandt dem har en del valgt Skovvangskolen, selvom de egentlig bor i det område, der tidligere hørte til Nordvangskolen.

– Nordvang og Skovvang ligger rimeligt tæt, hvis man bor i fuglekvarteret, så er det lidt lige meget, hvilken skole man vælger. Vejen ned til Skovvang er lige så sikker, siger Eva Sørensen.

Men Skovvangskolen gjorde på de fleste forældre et bedre indtryk.

– Skovvang gav det bedste indtryk. Det virkede ikke så nedslidt, samtidig havde personalet været mere imødekommende og givet indtryk af, at de nok skal tage ordentligt hånd om deres barn. Morten, der er SFO-leder, havde gjort det virkelig godt og givet et godt indtryk af Skovvangskolen, siger Eva Sørensen.

Det kan også ses på ansøgertallene. Skovvang fik 74 ansøgninger. Havde kommunalbestyrelsen ikke ændret styrelsesvedtægten for Glostrup Skole, havde der kun været plads til 44. Af de afviste 30 ville 18 have fået plads på Nordvang, de resterende 12 ville have fået plads på Vestervang.

– Jeg er selv i mødregruppe med to af dem, der har valgt Skovvang i stedet for Nordvang. De har kun valgt efter de fysiske rammer og førstehåndsindtrykket. De siger, de var blevet ærgerlige, hvis de var kommet på Nordvang, men så var det det, der var sket. Men der er nok nogle, der havde reageret anderledes. Skulle de ud på Vestervang, så var der nok blevet lidt mere drama. Forældre har også et ansvar. Hver gang vi vælger en skole fra, er vi med til at øge uligheden, siger Camilla Christensen.

Hun er selv pædagog på Vestervangskolen, og havde overvejet den til sit barn.

– Jeg ville rigtig gerne have mine egne børn derop. Den eneste grund til, jeg ikke gør det, det er tosprogsprocenten. Det blev oprindeligt besluttet, at børn med sproglige udfordringer skulle fordeles ligeligt, men politikerne tør ikke følge den beslutning, siger hun.

Hun har også masser af gode ting at sige om Vestervangskolen.

– Der er høj faglighed og masser af kompetencer både blandt lærere og pædagoger. Forskellighed er godt, men det skal være på et rimeligt niveau. Grundlaget for en god skolegang er gode og velfungerende sociale og faglige fællesskaber. Det er børnefællesskabet, der er afgørende for det enkelte barns trivsel og læring.