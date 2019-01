Går det virkelig godt i Brøndby?

DEBAT. Af Kim Limkilde-Welcher, Lokallisten Brøndby

Og med hvilke øjne ser omverden i virkeligheden på Brøndby?

I forlængelse af borgmesterens nytårsskrift stiller der sig nogle åbenbare spørgsmål, som bør belyses.

Vi har i Brøndby nogle rigtige kedelige rekorder, der omhandler vores velfærd. Heriblandt finder vi, hvis vi skal holde os i sportsånden, tre store pokaler, som vi bør skamme os over.

Bronze. Med en bruttoledighed i Brøndby på 5,9 procent, er vi den kommune i landet, der ligger på tredjepladsen over flest ledige i landet.

Sølv. Brøndby Kommune ligger på andenpladsen med 10,4 procent fattige børnefamilier. En stigning med hele 4,4 procent siden sidste optælling i 2015.

Guld. På en flot førsteplads, som Brøndby deler med de øvrige vestegnskommuner, ligger hjemløshedsprocenten på 23 procent ud af 6.635 borgere, som ikke har noget sted at bo. En guldpokal af de helt store, som flere vestegnskommuner dog har ret til at holde.

Hvordan forventes disse store udfordringer løst?

For de må og skal have førsteprioritet. Er den overordnede plan at udsluse disse mennesker og familier fra kommunen, ved at bygge nye ejerboliger, og fjerne, eller renovere eksisterende billige lejeboliger, så huslejerne i kommunen bliver ubetalige, hvis man ikke har mindst en fast indtægt?

Hvis dette er tilfældet, så minder det meget om nogle at de grumme fortilfælde, som historien er berygtet for.

Det må være på sin plads at fortælle Brøndbyborgerne, at vi også har udfordringer i byen, og offentliggøre hvilke idéer og planer der ligger på dagsorden for, hvordan disse udfordringer skal løses, så der ikke opstår utryghed og konspirationsteorier blandt borgerne.