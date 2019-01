Glostrup Kommune bør investere i børnene

DEBAT. Af Harun Demirtas, kredsnæstformand Dansk sygeplejeråd, fagpolitiks ansvarlig i DSR for sygeplejersker og sundhedsplejersker der er ansat i Glostrup Kommune

Da en KL rapport i 2016 viste, at Glostrup Kommune er en af de kommuner med den højeste grad af segregering af børn, ville politikerne handle på det. Men hvorfor er Glostrup fokuseret mere på behandling end forebyggelse?

Jeg er sikker på, at alle forældre gør deres bedste for deres børn.

Men, hvem har ikke brug for at blive bekræftet i, at den måde man passer sit barn på, er rigtigt? Og hvor mange forældre ved, at man kan selv forebygger, at ens barn udvikler livsstilsygdomme allerede i en tidlig alder?

Politikerne i Glostrup må indse, at børnene i Glostrup har brug for tre års besøg af sundhedsplejersker. Det kan ikke nytte at vente på at blive udpeget som en kommune, der ikke gør det godt nok, og derefter gå i gang med behandlende tiltag. Glostrup skal ind i forebyggelseskampen.

Erfaringer og Sundhedsstyrelsens undersøgelser viser, at børn i ressourcesvage familier har flere indlæggelser og kroniske sygdomme end dem, der kommer fra ressourcestærke familier. Det er også dem, der udskrives fra sygehus til medicinsk behandling, der har flere genindlæggelser, fordi det går galt derhjemme. Det kan forebygges.

Politikerne i Glostrup er nødt til at forstå, at man ikke skal lære at være en god forælder igennem learning by doing. Det kan ikke alle.

Sundhedsplejerskerne ved tre års besøg kan arbejde med forældrene om barnets spisevaner, udvikling, motorik og kontakt med forældre. Udover at forebygge overvægt og dermed nedsætte risikoen for at barnet udvikler livsstilssygdomme senere, gør sundhedsplejerskerne også en forskel for barnets personlige og motoriske udvikling. De kan støtte forældrene i barnets opdragelse, bidrage til gode søvnvaner og hjælpe børnene til at smide bleen og komme af med sutten.

Glostrup Kommune må nu melde sig ind i kampen for forebyggelse. Jo mere investering i sundhedspleje, jo bedre stillet familier og børn i fremtiden.