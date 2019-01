Glostrup med i Silent City samarbejde

Glostrup har også udfordringer med støj, derfor skal de med i samarbejdet Silent City. Foto: Heiner Lützen Ank

GLOSTRUP. Glostrup skal med i kampen mod trafikstøj. Derfor søger kommunen om at blive en del af Silent City projektet, der blandt andet har testet støjbekæmpelse i Vallensbæk

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 1. oktober var der et stort møde om bekæmpelse af støj i Albertslund.

Mødet var arrangeret af Silent City og projekt Mindre støj i boliger, Gate 21, Vestegnens Trafikforum, Force Technology og Danish Sound Network og det mundede ud i et brev fra fem borgmestre til Transportministeren, hvor de argumenterer for, at staten skal gøre mere for at bekæmpe støjen fra de statslige veje.

Silent City under Gate 21 har i løbet af de seneste år arbejdet på at afprøve forskellige teknologiske løsninger på bekæmpelse af støj.

Her er Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Albertslund, Solrød og Køge medlemmer. Det vil flertallet af politikerne i Glostrup også gerne have, at Glostrup skal være.

– Nu må vi i Glostrup Kommune se at komme ind i kampen for at bekæmpe trafikstøjen. Støj føles lige slem, uanset om den kommer fra statslige eller kommunale veje, og et samarbejde med de øvrige vestegnskommuner er et naturligt skridt. Jeg vil tage initiativ til at få undersøgt mulighederne for, at Glostrup Kommune kan blive en del af Silent City projektet, og jeg vil endvidere tage initiativ til at tage en dialog med nabokommunerne om, hvordan vi kan samarbejde om trafikstøj ikke bare på de statslige veje, men også på de kommunale veje, sagde Lisa Ward (S), formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget.

Som formand for det udvalg bliver det hende, der skal repræsentere Glostrup i samarbejdet.

Andet forum

Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Konservative og Bylisten stemte for, at Glostrup skal deltage i samarbejdet. Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod.

De mente, at kommunerne i Silent City samarbejdet har andre udfordringer end Glostrup, fordi de gennemskæres af en anden grøn kile end Glostrup.

Flemming Ørhem holdt en længere tale, hvor han redegjorde for Glostrups historie og fingerplanens overordnede idéer.

– Vi har masser af støjkilder, der er bestemt af udviklingen rundt om os, og det er begrænset, hvad vi kan gøre ved det. Vallensbæk gennemskæres af den grønne kile og har andre problemer, end vi har i Glostrup. De skyldes, at der uden respekt for beboerne, er klasket en motorvej og nu også en jernbane gennem den grønne kile. Det er en kamp, der kæmpes for noget konkret, der ikke vedrører Glostrup. Glostrup deltager i andre fællesskaber. Vestegnskommunerne deltager sammen i henvendelser til regeringen om en større og stærkere hovedstad, og gør der opmærksom på de problemer, der er i vores område, deriblandt støj, sagde han.

Han mente også, at hvis Glostrup skulle med i sådan et samarbejde, skulle det være borgmesteren, der repræsenterede Glostrup.

– Når der skal ske henvendelser til regeringen, er det vigtigt at det er en række borgmestre, der deltager og ikke en række udvalgsformænd. Dansk Folkeparti tager afstand fra forsøgene på at undergrave tilliden til og respekten for Glostrups borgmester. Vi finder det utilstedeligt, at Lisa Ward forsøger at gøre sig til Glostrup Kommunes repræsentant udadtil på bekostning af en demokratisk valgt borgmester, sagde han.