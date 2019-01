Gode nyheder til hele Danmark

DEBAT.

Af Karen Ellemann, gruppeformand og medlem af Folketinget for Venstre, valgt i Brøndbykredsen

Forleden præsenterede en række hovedstadskommuner og regeringen nyheden om, at der skal skabes ni nye øer i forlængelse af Avedøre Holme. Området skal danne et af Nordeuropas største, grønneste og mest innovative erhvervsområder. Det kan man kalde en god nyhed.

Avedøre Holme har tidligere været et område præget af indsøer og frodig natur. Senere indtog industrierne området. Vi tager nu skridtet videre, ved at etablere et erhvervsområde i samspil med ny natur. Det er ambitiøst og visionært, og det er projekter som dette, der skal bidrage til at cementere den københavnske vestegn og resten af hovedstadsområdet som et vækstområde – også i fremtiden.

Samtidig er et projekt som Holmene ikke mindst det, der skal sikre, at hele Danmark fortsat udvikler sig. Området kommer til at skabe op mod 12.000 nye arbejdspladser og bliver centralt i forhold til at tiltrække både danske og udenlandske virksomheder. Det er positivt for hele Danmark. For når samfundet udvikler sig, når folk kommer i arbejde og når økonomien vokser, så er der bedre råd til vores fælles velfærd både nu og i fremtiden.

Men udover en økonomisk gevinst, så giver Holmene også mulighed for grøn og bæredygtig byfornyelse til gavn for både lokalområdet og resten af landet. Erhvervsområdet vil nemlig også bestå af 700.000 kvadratmeter ny, bynær natur og 17 kilometer ny kystlinje. Her kan børn, unge og ældre i fremtiden gå en tur langs vandet, kigge på naturens fugleliv fra udkigstårne eller cykle en tur på nye supercyklestier.

Det kan man virkelig kalde en god nyhed.