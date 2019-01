Hæklet trøstetand er ny superhelt

Børn i Brøndby, der skal igennem en særlig stor tandbehandling, får nu en trøstetand. Foto: Brøndby Kommune

BRØNDBY. Takket være en kreativ mor, kan Brøndby Tandpleje nu som den første tandpleje tilbyde en hæklet trøstetand til børn, der skal igennem en særlig stor behandling

Af Heiner Lützen Ank

Er der noget, der trøster bedre end en bamse? I så fald er det måske en hæklet trøstetand, som netop er indført i Brøndby Tandpleje.

Kitte Nottelmann, overtandlæge i Brøndby Kommune fik serveret idéen af en mor til en af patienterne.

– En af vores patienters mor er frivillig på et projekt, der donerer trøstebamser til børneafdelinger på hospitalerne. Hun spurgte, om vi i tandplejen kunne tænke os at være med, så vi kan give en trøstetand til børn, der skal igennem en særlig stor eller særligt krævende behandling. Vi var straks meget begejstrede for idéen og takkede ja.

Hjælp til de rette

En kreativ gruppe frivillige står bag de hæklede trøstebamser, der nu også er udvidet til at omfatte trøstetænder. Når bamserne er færdige, er der andre, der tager sig af at vaske bamserne og pakke dem fint ind i cellofan, så de er klar til udlevering.

– I begyndelsen af december kom de første ti trøstetænder og projektet giver rigtig god mening. For netop de børn, der kunne have brug for bamsen, er de børn, der har det allerstørste behandlingsbehov. Det er også de børn, der ofte ikke er privilegerede. Børn med mange huller har ikke de bedste betingelser. Så det er en glæde at kunne anerkende børnene med en sød bamse, når de skal igennem en stor tandbehandling, forklarer Kitte Nottelmann.

Brøndby Tandpleje får leveret 10 hæklede trøstetænder hver måned.