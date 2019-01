Historier fra arkivet

HELE OMRÅDET. Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

4. januar 1989

Besøg fra Moskva

Ugen før jul havde Brøndby Kommune spændende besøg fra venskabskommunen i Moskva, Gagarinskij Rayon

BRØNDBY. Ikke bare spændende – men historisk! Delegationen bestod nemlig af 10 ældsteklasse-elever fra Schneekloths venskabsskole, og både elever og de 3 voksne var privat indkvarteret hos russisk studerende gymnasieelever og lærere på Schneekloth. Skoleinspektør Antonina Surudina har besøgt Brøndby for 10 år siden, og har siden da arbejdet ihærdigt for at kunne sende sine elever til Brøndby, hvorfra hun jo gennem årene har modtaget mange skolebesøg. Men først nu, med reformerne i Sovjetunionen, har det kunnet realiseres.

De sovjetiske elever er blevet modtaget på Rådhuset af borgm. Keld Rasmussen, har været gæster ved et succesrigt arrangement i ungdomsklubben Tranemosegård, set ballet på Det kgl. Teater, og meget mere, og sluttede opholdet med manér ved Schneekloths elevforenings traditionelle Caverna-julefest fredag den 16. december.

6. januar 1999

De nyfødte fik deres eget træ

Trods kulden lykkedes det lige inden jul Glostrup Kommune at få 43 sølvløn i jorden på Herstedøstervej – til ære for de Glostrup-børn, der blev født i 1998

glostrup. Gravemaskinerne havde gjort det grove arbejde, så formand for Teknisk Udvalg, Søren Enemark, kunne nøjes med at dække de nyplantede træer til med jord, da Glostrup Kommune mandag den 21. december plantede 43 træer af sorten sølvløn på Herstedøstervej.

Træerne er – som tidligere omtalt her i avisen – plantet til ære for alle børn i Glostrup, der blev født i 1998.

– Udover at være til ære for de nyfødte har træerne også den betydning, at de dels får Herstedøstervej til at være kønnere, dels får vejen til at virke smallere, og dermed sænker bilisterne også hastigheden. Det skulle gerne have en gavnlig effekt på trafiksikkerheden i området, siger Søren Enemark.

Når plantesæsonen begynder sidst på efteråret i 1999, kan samtlige forældre, der får barn i løbet af næste år, møde op på Genbrugspladsen og få udleveret et træ, som de så kan plante i deres egen have, i deres boligbebyggelse eller på et sted, kommunen anviser. Der fødes hvert år cirka 200 børn i Glostrup – men hvor mange af deres forældre der vil hente et træ har Søren Enemark ingen fornemmelse af.

– Det er ikke til at sige, for vi har ikke rigtig nogen erfaring med dette her – men jeg regner ikke med at de alle sammen henter et træ.

7. januar 2009

Ny spejderhytte står tom

En nybygget spejderhytte i Vallensbæk til et par millioner kroner står nu tom, fordi den spejdergruppe, som hytten var beregnet til, er lukket

vallensbæk. Spejderhytten står nybygget og fin på det grønne areal nær Vallensbæk Skole, men De Blå Spejdere under Det Danske Spejderkorps, som hytten er beregnet til, lukker nu og har derfor ikke længere noget at bruge den til.

Hytten stod færdig for godt et år siden og kostede i runde tal et par millioner kroner.

– Problemet er, at De Blå Spejdere under Egholmgruppen, som holder til i den hytte, er gået tilbage i antal, og samtidig har gruppen haft meget svært ved at skaffe de nødvendige ledere. Derfor kører den ikke videre, siger borgmester Kurt Hockerup.

Han tilføjer, at den samme spejdergruppe også har et korps, der holder til ved Naturskolen.

– Den gruppe kører videre, og jeg ved, at spejderne arbejder på at bygge den op, så jeg kunne forestille mig, at de, der gerne vil være Blå Spejdere, kan gå derud, siger Kurt Hockerup.

Blev ”hjemløs”

Spejderne holdt, sammen med et par andre spejdergrupper, oprindeligt til på Krageøen i Vallensbæk, men de blev ”hjemløse”, da kommunen solgte det område til NCC, der ønskede at opføre businesspark og boliger. Derfor lovede borgmesteren dengang, at spejderne ville få nye hytter andre steder i Vallensbæk Kommune, og for Egholmgruppens vedkommende blev det altså til en hytte ved Vallensbæk Skole.

– Selvfølgelig er det ærgeligt, men det var ikke til at forudse, da vi lovede spejderne, at salget af Krageøen ikke skulle gå ud over dem. Tværtimod tydede alt dengang på, at spejderne ville få en opblomstring, siger Kurt Hockerup.

Spørgsmålet er så, hvad Vallensbæk Kommune, der ejer bygnigen, nu vil bruge den til?

– Vi har fået at vide, at den ikke må bruges til institutionsformål, så det bliver det ihvertfald ikke, siger Kurt Hockerup, der dog ikke er i tvivl om, at hytten nok skal blive brugt, selvom det ikke bliver til det spejderformål, der oprindeligt var tanken.

