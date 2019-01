Historier fra arkivet

Vi har været en tur i vores arkiver og har fundet lidt gamle historier frem. Historierne kan være forkortet af redaktionen. Husk at du også kan komme forbi og finde de gamle aviser, hvis der er noget du lige står og mangler.

28. september 2011 – 2.673 dage siden

Forslag om skolestruktur vækker stærke følelser

Frustrerede fagfolk og forældre er imod flertalsgruppens skolestruktur. Sidste onsdag demonstrerede 500 borgere

GLOSTRUP. Sagen drejer sig ikke overraskende om Glostrup flertalsgruppes forslag om en ny skolestruktur bestående af ét skoledistrikt under fælles ledelse med en overbygningsafdeling for de ældste elever på Vestervangskolen.

De andre skoler bliver såkaldte basisskoler for de mindste elever, hvis forslaget fra Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Glostruplisten og Charlotte Brangstrup uden for parti, bliver vedtaget endeligt trods de mange protester fra borgere og fagfolk.

13. februar 2012 – 2.535 dage siden

Ny struktur for skole og børn

En enig kommunalbestyrelse vedtog 8. februar en ny skolestruktur for Glostrup Kommune

GLOSTRUP. Det er i dag en historisk dag.

Sådan lød den lettede melding fra formand for Børne- og Skoleudvalget Ina-Maria Nielsen efter kommunalbestyrelsen sidste onsdag vedtog den nye skolestruktur for Glostrup.

Beslutningen medfører, at kommunens fire folkeskoler nedlægges som selvstændige skoler ved udgangen af dette skoleår.

I stedet bliver det én ny skole med ét samlet skoledistrikt og én skolebestyrelse. Der skal fortsat være undervisning på alle de nuværende undervisningssteder fra 0.-9. klasse og SFO (Nordvangsskolen, Vestervangskolen, Søndervangskolen og Skovvangskolen) og fra 0.-3. klasse samt SFO på Ejbyskolen.

Specialklasserne og gruppeordningerne fortsætter som udgangspunkt med samme placering, som de har i dag.

– Med det nu vedtagne har vi kun ét skoledistrikt, hvilket giver væsentlig større fleksibilitet i forhold til at opfylde ønsker end i de tidligere fire små distrikter. Og vi skal gøre vores til, med respekt for de vedtagne kriterier for klassedannelse, at medtage så mange forældreønsker som muligt, siger borgmester John Engelhardt (V) og understreger, at klassedannelsen ikke er lavet endnu.

31. oktober 2017 – 448 dage siden

Venstre:

Vestervang skal være udskolingsskole

Glostrup Skole er et centralt emne i valgdebatten i Glostrup. Her har Venstre spillet ud med et forslag, der var noget upopulært sidste gang, det blev fremsat. De vil gøre Vestervangskolen til en ren udskolingsskole under navnet ”West High”

GLOSTRUP. Sådan forestiller Piet Papageorge, der er medlem af Kommunalbestyrelsen og Børne- og Skoleudvalget for Venstre, sig fremtiden for Vestervangskolen som en overbygning på Glostrup Skole.

-Det er for at sparke skolen ind i en ny liga og skabe et unikt ungdomsmiljø. Ved at samle så mange 7. – 9. klasser et sted, kan man indrette skolen til at matche målgruppen. De skoler, der ikke er udskolingsskole, kan også bedre ramme deres målgruppe, som er de mindre elever. Skolerne gør det i forvejen med forskellige fløje til forskellige aldersgrupper, siger han.

Genfremsat forslag

Forslaget er ikke nyt. Det var også fremme for seks år siden, da Glostrup Skole blev oprettet.

Dengang var der faktisk et flertal for at oprette en overbygningsskole, men flertalsgruppen valgte at søge det brede forlig, og der var enighed om at oprette Glostrup Skole nogenlunde i sin nuværende form.

Der var også massive protester med demostrationer foran rådhuset.

– Det er seks år siden. Jeg tror, der var demonstrationer mod hele forslaget, som kunne virke meget voldsomt. Det var også ny struktur, der var mange ting oven i hinanden. Jeg har snakket med nogle af dem, der gik i 9. klasse med faklerne. Det var frygten for, at klasserne skulle splittes op, de demonstrerede imod. Men det bliver de jo alligevel. Jeg tror, idéen har fået lov at modnes, siger Piet Papageorge.

Socialdemokratiet er imod forslaget. De er ikke så optimistiske.

– Jeg var også selv med til at demonstrere. Jeg tænker, der stadig vil være stor modstand. Det er vigtigt ,at man kigger på hele skoleområdet og udarbejder en strategi/vision for den samlede skole. Og her er det vigtigt, at forældre og medarbejdere bliver indraget, siger Annette Normind Thomsen (S).

Jesper Ernst Henriksen