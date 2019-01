Historier fra arkivet

1. februar 1989

Samarbejde for fremtiden

Spændende konference i Glostrup Kommune om bedre hjælp til børn og forældre med problemer

glostrup. Onsdag og torsdag i sidste uge var kommunen vært for en omfattende konference. Under overskriften ”Forebyggende indsats overfor børn og forældre” gik embedsfolket til gruppearbejdet efter at psykolog Kirsten Poulsgaard fra Socialstyrelsen havde indledt de to dages samvær.

– Der er meget grøde rundt omkring i systemet. Man forstår i dag meget bedre hvad der sker i samfundet, siger Holger Hansen, chef for Social- og Sundhedsforvaltningen i Glostrup.

Meningen med konferencen var da også at føre forskellige grupper tæt sammen. Grupper som i det daglige måske føler, at man har mere end rigeligt at se til uden at man også skal samarbejde på tværs. Her var det især Socialudvalget og Skole- og Fritidsudvalget som markerede sig stærkt under konferencen. Men også andre institutioner var inviteret med. I flæng kan nævnes Sundhedsplejen, fritidshjemmet Bøgeskoven, Bistandsafdelingen, Daginstitutionsafdelingen og adskillige flere. Alle med det formål at drage nytte af de andres erfaringer og måske nå frem til en fornuftig planlægning i overskuelig fremtid.

– Vi mener, at tiden er inde til at hjælpe vore borgere før det går galt. Det er nu engang både nemmere og billigere at hjælpe før en familie er gået til bunds og splittet. Derfor skal vi lære at samarbejde på tværs af alle mulige faggrænser, sagde Holger Hansen. Han var meget begejstret for konferencens forløb, men ville helst ikke sætte hverken datoer eller tal på noget.

– Alt er endnu så nyt for os, og vi skal lige have alle de mange møder lidt på afstand. Der skete så meget og kom så mange gode idéer frem, at vi nu skal sunde os før alt bliver udmøntet i konkrete planer!

MYG

3. februar 1999Et forslag om en ny struktur på Vallensbæks fritidsordninger kritiseres af socialdemokraterne for at rumme en skjult dagsorden: At få 6. klasserne ud af fritidsordningernevallensbæk. Elevtallet i Vallensbæks skolevæsen stiger i de kommende år med cirka 100. Dem skal der skaffes plads til – både på skolerne og i fritidsordningerne. På kommunalbestyrelsesmødet i aften tager politikerne det første skridt.Det – eller rettere, de – første skridt går ud på at man ved Pilehaveskolen, som har det mest presserende pladsproblem, gennemfører et pilotprojekt der indebærer:– At Fritidsordning 1 (FO1) for de mindste elever fra bh.kl. til og med 3. klasse er på Pilehaveskolen.– At Byggeren nedlægges som fritidshjem og i stedet laves til Fritidsordning 2 for elever fra 3. til og med 6. klasse, men med en overgangsordning for de allerede indmeldte indskolingsbørn.– At halvdelen af Børnehuset indrettes som Aktivitetscenter, målrettet børn fra 6. og 7. klasse.Ændringerne på SFO-området skal ifølge forslaget gennemføres fra august i år, mens Aktivitetshuset foreslås oprettet fra 1. januar 2000. Når resultatet af disse ændringer er kendt, vil man tage stilling til en løsning ved kommunens to andre skoler.

Ærgeligt

Bestyrelsen på fritidshjemmet Byggeren forstår ikke, hvorfor man vil nedlægge fritidshjemmet for at lave det om til FO2.

– Jeg mener det er kedeligt, at man vil ensrette det hele. Byggeren er et velfungerende fritidshjem, og vi er godt klar over at vi har været priviligerede. Men i stedet for at lave Byggeren om til FO2, skulle man hellere tage flere børn ind i institutionen, som den er i dag – det kan godt lade sig gøre.

Gib