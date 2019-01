Hovedstaden skal være grøn, attraktiv og dynamisk

DEBAT.

Af Rasmus Jarlov (K), Erhvervsminister

Af alle de opgaver, jeg har fået som erhvervsminister, er jeg allermest glad for at være formand for regeringens hovedstadsudvalg. Og om ganske kort tid løfter jeg sløret for vores nye hovedstadsudspil, som er en samling initiativer, der skal styrke udviklingen af hovedstadsområdet.

Initiativer, der blandt andet baserer sig på en større modernisering af Fingerplanen. Med plads til udvikling og konkrete løsninger på uforudsete behov, som man ikke havde fantasi til at forestille sig tilbage i 1947, hvor planen første gang blev tegnet.

Arbejdet baserer sig på de 150 ændringsforslag, vi har fået fra de fleste af hovedstadsområdets 34 kommuner. Forslag, der kan være med til at skabe bedre muligheder for vækst og udvikling i lokalområder fra den yderste fingerspids og helt ind til håndfladen. For hovedstaden er jo langt mere end indre København.

Fingerplanen vil også fremover tage hensyn til hovedstadsområdet som en samlet helhed. Netop fordi hovedstadens kommuner udgør ét sammenhængende område for erhvervslivet, som arbejdsmarked og til uddannelse og bosætning. Sådan er det i dag, og sådan mener jeg, det skal blive ved med at være.

Min personlige ambition med byudvikling i hovedstadsområdet er at løfte arven fra 1947 og fremtidssikre hovedstaden. Så borgere såvel som virksomheder også fremover kan leve og mødes og bevæge sig i et velfungerende hovedstadsområde, der er både grønt, effektivt og rummeligt.