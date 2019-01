Kommune opfordrer til alkoholpause i januar

BRØNDBY. Brøndby Kommune støtter kampagnen om at lægge alkohol på hylden i januar.

Af Heiner Lützen Ank

Jul er lig med flere kalorier og mere alkohol. Og januar er lig med nytårsforsæt.

Og spørger man Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, så kunne et nytårsforsæt passende være at lægge alkoholen på hylden i januar og støtte op om kampagnen Hvid Januar.

– Vi støtter Hvid Januar, fordi det er en anderledes kampagne, som ikke er en løftet pegefinger, men et positivt tilbud og en udfordring for dem, der vil prøve, hvordan det er at tage en selvvalgt pause fra alkohol. Jeg ved selv som aktiv sportsudøver, at det giver et andet overskud, når man fjerner, eller minimerer, alkoholen fra ens hverdag. I julen har de fleste af os nok fået både flere kalorier og procenter end normalt og så er Hvid Januar en god måde at starte året på en sund måde.

Med Hvid Januar er det tanken, at man skal bryde vanen og mærke, hvad en længere periode uden alkohol gør for en. Måske mærker man, at man sover bedre og får mere energi og overskud. For mange får det også den positive effekt, at forbruget også på længere sigt bliver lavere.