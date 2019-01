Kontanthjælpsloftet rammer hårdt på Vestegnen

DEBAT. Af Serdal Benli, spidskandidat til Folketinget i Københavns Omegn for Socialistisk Folkeparti

I Danmark var fattigdommen faldende, indtil den siddende regering kom til i 2015.

Med rationalet, at det skal kunne betale sig at arbejde, genindførte regeringen og DF fattigdomsydelserne, som Thorning-regeringen ellers havde afskaffet, og siden da er fattigdommen i Danmark steget markant.

Det er især gået ud over børnene.

Som Folkebladet også skrev i sidste uge, har AE estimeret, at der lige nu er 64.500 fattige børn i Danmark, et tal, der har steget siden 2015, og som er fortsat stigende. Stadigt flere børn i Danmark vil blive betegnet som fattige.

Ikke blot stiger fattigdommen blandt børn i Danmark. Den stiger også skævt, for den stiger mest i de i forvejen fattigdomsramte kommuner på Vestegnen. Her lever hvert tiende barn i Brøndby pt. i fattigdom, mens Ishøj, Høje Taastrup og Albertslund også er hårdt ramte. Det er den helt konkrete konsekvens af regeringens og DFs politik, som betyder, at mange børn på Vestegnen ikke på lige fod med deres jævnaldrende kan deltage i sociale aktiviteter fra fødselsdage til foreningsaktiviteter, der ellers styrker børns fornemmelse for tilhørsforhold og sammenhold med deres jævnaldrende, lokalmiljøet og i yderste konsekvens resten af det danske samfund.

Børn på Vestegnen, de som skal være med til at føre Danmark videre, efterlader regeringen på perronen, mens det danske væksttog kører fra dem. God socialpolitik kalder regeringen det, med henvisning til fattigdomsydelserne og kontanthjælpsloftet, hvor sidstnævnte ifølge deres egne tal ikke har fået mere end 600 i job, og som blot har gjort dårligt stillede og deres børn endnu fattigere.

Hvordan kan det være en god eller ansvarlig socialpolitik? Hvordan kan vi lade denne forringelse af børns vilkår stå til?

Jeg tror gerne at de flere hundreder børn og deres forældre på Vestegnen vil høre svaret på det spørgsmål.