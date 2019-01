Lokale virksomheder får hjælp til den digitale virkelighed

HELE OMRÅDET. Lokale virksomheder tilbydes gratis digital opgradering. Tiltaget skydes i gang med en konference i Brøndby

Af Heiner Lützen Ank

Over halvdelen af al detailhandel i Danmark ventes at komme til at foregå digitalt i 2020.

Derfor vil det blive markant sværere at drive en succesfuld virksomhed, hvis man ikke har en god tilstedeværelse på nettet.

Der er således et stort behov blandt for eksempel murere, cykelhandlere og alle mulige andre små og mellemstore lokale virksomheder på Vestegnen for at have helt styr på at være på nettet og sociale medier.

Derfor arrangerer Google, sammen med Vestegnskommunerne, nu konferencen Din Virksomhed Online 2019 og efterfølgende syv workshops, hvor lokale virksomheder gratis kan deltage og få opgraderet deres viden på området.

Enestående mulighed

Konferencen finder sted torsdag den 24. januar 2019 i Kulturhuset Kilden og åbnes af Kent Max Magelund (S), borgmester.

– Når vi tidligere har afholdt lignende arrangementer for vores erhvervsliv, har interessen været meget stor. Så der er ingen tvivl om, at vores virksomheder på Vestegnen, også de mindre og enkeltmandsvirksomhederne, gerne vil dygtiggøre sig og være synlige for deres kunder på nettet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu kan tilbyde dem et gratis forløb på et højt niveau, hvor de kommer hjem med værktøjer, der kan omsættes med det samme, siger Kent Max Magelund.

Også Glostrup Kommunes borgmester, John Engelhardt (V), opfordrer de lokale virksomheder til at gøre nytte af det digitale forløb:

– Den industrielle revolution 4.0 og digitalisering har været temaer på Glostrup Kommunes erhvervskonferencer, som har vakt meget stor interesse. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi med konferencen og de syv workshops nu kan tilbyde vores virksomheder at styrke deres digitale tilstedeværelse. Det kan der være stor værdi i for mange.

Der er plads til 300 deltagere på konferencen, hvor man vil møde digitale frontløbere og vækstvirksomheder og høre om hvordan en lille eller mellemstor virksomhed, uanset branche, kan skabe succes på internettet.

Som opfølgning på konferencen afholdes syv digitale workshops rundt om i de samarbejdende kommuner.

Her underviser digitale eksperter mindre hold i for eksempel e-handel, søgemaskinemarkedsføring og webanalyse. Vinklen er praktisk og funderet i virksomhedernes niveau og ambitioner.

Bag initiativet står kommunerne i Brøndby, Hvidovre, Vallensbæk, Albertslund, Herlev, Glostrup, Rødovre og Ishøj i samarbejde med Google Succes Online.