Ida Amalie Tömörkényi viser Alexander Vestergaard rundt på Brøndby Gymnasium, da der onsdag var besøgsaften. Foto: Brøndby Gymnasium

BRØNDBY. Onsdag mødte rekordmange op for at høre om, hvordan det er at være elev på Brøndby Gymnasium

Af Heiner Lützen Ank

Mere end 400 interesserede unge og forældre mødte op, da Brøndby Gymnasium onsdag inviterede til åbent hus, hvilket var besøgsrekord.

– Det er dejligt at opleve, at vores profil som Team Danmark-partner, der nu både tilbyder STX og HF har vakt interesse for brugerne, siger rektor Pia Sadolin.

Som familie

For Alexander Vestergaard fra 9. klasse på Brøndbyvester Skole er det netop sports­tilbuddet, som trækker.

– Jeg går i forvejen på en idrætsskole og spiller fodbold i Brøndby på eliteniveau. Jeg har hørt om Brøndby Gymnasium fra kammeraterne på mit fodboldhold. Fra dem ved jeg, at jeg kan fortsætte min morgentræning, hvis jeg begynder på Brøndby Gymnasium. Det kunne være rart.

Ida Amalie Tömörkényi, elev på Brøndby Gymnasium, var en af værterne, der guidede og informerede om dagligdagen som gymnasieelev.

– Brøndby Gymnasium skiller sig ud ved, at vi taler med hinanden på tværs af årgange og har en god tone. For mig var det ingen tvivl om, at jeg skulle vælge Brøndby. Det er nærmest en familietradition.