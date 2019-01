Minister og DSB vil se tiden an

Ifølge Ole Birk Olesen (LA), Transport-, bygnings- og boligminister er der ingen garanti for, at linje Bx stopper på Brøndbyøster Station, som han ellers er blevet opfordret til at sørge for. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) forsikrer, at DSB nøje vil overveje eventuelle stop på Brøndbyøster Station, men lover ikke, det vil ske

Af Heiner Lützen Ank

I sidste uge kunne Folkebladet fortælle, at et flertal i Folketingets Transportudvalg opfordrer transportminister Ole Birk Olesen (LA) og DSB til at genoverveje beslutningen om, at linje Bx ikke længere skal stoppe på Brøndbyøster Station.

Bannerfører på opfordringen til transportministeren og DSB var Morten Bødskov fra Socialdemokratiet.

Morten Bødskov udtalte i forbindelse med sagen til Folkebladet:

– Jeg er utrolig glad for, at et flertal i Folketinget nu støtter os i kampen mod DSB’s og transportministerens forringelser af S-togstrafikken på Vestegnen, og opfordrer DSB til at ændre forringelserne af S-togstrafikken i Københavns Omegn. Min forventning er, at DSB og transportministeren nu følger flertallets klare opfordring.

Folkebladet har efterfølgende spurgt Ole Birk Olesen, hvordan han forholder sig til sagen, og i en mail til Folkebladet skriver transportministeren:

– DSB har ifølge deres kontrakt med staten, som blev indgået under den daværende S og RV regering, frihedsgrader til at tilrettelægge køreplanerne, så de kommer flest mulige passagerer til gavn. DSB’s ændringer i køreplanen for S-banen begrundes netop med, at de vurderer, at det vil styrke den kollektive trafik som helhed med kortere rejsetider for flere passagerer og mere robusthed i køreplanen.

Dermed er der ikke umiddelbar udsigt til, at linje Bx stopper på Brøndbyøster Station.

Behovet vil i stedet blive vurderet med tiden, skriver transportministeren til Folkebladet:

– Jeg forventer, at DSB løbende evaluerer køreplanen på S-banen og genovervejer køreplanlægningen, hvis det viser sig, at der ikke er de ventede gevinster ved ændringen eller der opstår muligheder for flere standsninger uden at det påvirker robustheden i køreplanen.