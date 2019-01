Misinformation for 710.000 kr.?

DEBAT. Af Henning Blauenfeldt, Firkløverparken 37-1-11, 2625 Vallensbæk

Af Henning Blauenfeldt, Firkløverparken 37-1-11, 2625 Vallensbæk

Samtidig med at Firkløverparkens lejere afdrager på et lån, der er cirka 100 millioner højere end parkens vurderings- eller salgsværdi, betaler de også en grundskyldsskat, der er tre gange højere per kvadratmeter, end andre lejligheder i samme område. Kan man få forklaret det almennyttige princip bag den konstruktion og få et par faglige bedømmelser af om de er helt korrekte?

Grundene 40 og 80 meter fra Firkløverparken (Rosenlunden og Liljeparken)der betaler, efter BBR’s tal, grundskyldsskat af kr. 504,- og kr. 460,- per kvadratmeter mens Firkløverparkens pris er vaklet mellem kr. 360, – til kr. 1.390, – per kvadratmeter, siden den ministerielle afgørelse i februar oplyste, den var gældende til det nye vurderingssystem trådte i kraft i 2020.

Mon det var med i ministeriets overvejelse at grundværdien fra 2006 næppe steg mere end andre grunde og slet ikke til fra 8,25 til 37 millioner? Desværre er ministeriets fulde afgørelse aldrig udleveret til dem, der skal betale den ekstra opkrævning på kr. 710.000,- . Den alene svarer i gennemsnit til en ekstraomkostning på kr. 3.150,- for hver af Firkløverparkens 225 lejligheder.

Som en mindre detalje ser det også ud til at parken betaler grundskyldsskat for både den offentlige vej gennem bebyggelsen og den grønne stribe bag lygtepælene og busskuret. Lokalplanernes tegninger er ikke korrigerede for det.

BBR’s antal kvadratmeter fra før byggeriet i 2006 er steget med 22 kvadratmeter i stedet. Den grønne stribe kunne have givet plads til ekstra P-pladser der undertiden er brug for. Firkløverparken må have noget til gode for at betale grundskyldsskat for offentlige områder i flere år.