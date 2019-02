Mogens Mathiesen fylder 70 på lørdag. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Mogens Mathiesen var i mange år fagforeningsleder i Glostrup og har siden sin pension været meget aktiv i foreningen Ligeværd. På lørdag fylder han 70 og kommer i den forbindelse med en opfordring til de unge under 40

Af Jesper Ernst Henriksen

Lørdag fylder Mogens Mathiesen 70. Det ser han frem til.

– Dejligt, jeg glæder mig til et nyt spændende årti. Jeg tager ti år af gangen, siger han.

De næste ti år skal bruges på tre ting: Ligeværd, politik og rejser.

– Min kone er blevet efterlønner, jeg glæder mig til at vi skal have noget mere tid sammen. Hygge os, gå ud og spise, tage nogle rejser. Der er så mange steder i Danmark, der er spændende. I sommers var vi i Aarhus og besøgte Den Gamle By. Der er mange spændende museer i Danmark. Vi var ovre at se Asger Jorn Museet i Silkeborg. Jeg interesserer mig meget for kunst, der får man meget god inspiration og lærer noget om de kunstnere, der står bag, siger han.

Dagen skal fejres med den nærmeste familie.

– Jeg nyder og bruger tid sammen med familien, min datter Julie og min søn Troels og svigerdatter Anne og mine to børnebørn Andrea og Otto – familien er det vigtigste for mig.

Aktiv i forening

Mogens Mathiesen har siden han gik på pension været aktiv i foreningen Ligeværd, der arbejder for bedre forhold for mennesker med særlige behov. Ligeværd er opbygget af tre foreninger, i den ene, Ligeværd Forældre & Netværk, er Mogens Mathiesen næstformand, ligesom han er formand lokalt for Ligeværd Storkøbenhavn. Formålet med Ligeværd Forældre &Netværk er at uddanne forældre og andre til at være bisiddere for unge med særlige behov. Det er noget, Mogens Mathiesen selv har gjort, og det er et krævende arbejde.

– Når man er forældre i det system, så har man ikke en sagsbehandler, man har op til fire. Nogle familier har ressourcer, men min fornemmelse er, at der er mange, der ikke får den nødvendige støtte, fordi de ikke har ressourcerne. Der skal også meget til at ringe til sådan en som mig, siger han.

Han opfordrer forældre, der har brug for hjælp, til at kontakte ham på Mogens@ligevaerd.dk eller telefon 24 21 34 75.

Derudover er han aktiv i de klubber, hvor mennesker med særlige behov kan mødes i uformelle rammer.

– Når de unge kommer i vores klub, så er det ikke ansatte, der driver det, men frivillige. De kommer for at få et netværk, og kan snakke med os, hvis de har problemer. Det giver dem et netværk, hvor de kan mødes med deres venner en gang om måneden. Det er ligesindende, man kan tale åbent med hinanden og skabe sociale relationer. På trods af, at der er store forskelle på dem med forskellige former for handicap, så har de også meget til fælles, siger han.

Aktiv i politik

Som ung var Mogens Mathiesen formand for DKP i Glostrup, men da han var lokalformand i BUPL, valgte han at melde sig ud og koncentrere sig om arbejdet i fagforeningen.

– Dengang kunne man mødes med en borgmester eller en udvalgsformand og tage en snak og en forhandling, og så havde de embedsfolkene ved siden af. Nu er det omvendt. Nu er det embedsmændene, man har møder med og så i enkelte situationer er politikerne med. Det tror jeg er en forkert udvikling. Jeg tror, det er fornuftigt, at politikere mødes med foreninger direkte. Jeg synes, der er for mange filtre i systemet, siger han.

Han meldte sig ind i SF efter kommunalvalget i 2009 og blev hurtigt lokalformand, en post han gav videre i efteråret.

– Det gjorde jeg, fordi jeg synes, der skal unge kræfter til. Jeg synes, der mangler mange unge mennesker i politik. Min opfordring er, prøv det, meld jer ind i et parti og find ud af om i hører til. Hvis ikke I hører til, så skift parti. Der ligger en fantastisk mulighed for at få sine synspunkter hørt og være medbestemmende. Man skulle have gjort det, da man var 35 til 40 år, men jeg glemte selv at leve op til det, siger han.

Der er dog stadig emner, han arbejder på at få gennemført lokalt.

– I Glostrup arbejder jeg på at få flere boliger til unge med særlige behov. Vi havde den sag, hvor en ung pige ikke kunne få en bolig, det er stadig ikke løst, siger han.