Ny kunstgræsbane i Ejby

Per Colding, formand for EJby IF 68 og Dan Kornbek Christiansen, formand for Kultur- og Fritidsudvalget, glæder sig over en kommende kunstgræsbane. Foto: Dan Kornbek Christiansen

GLOSTRUP. Den våde grusbane, som ligger på bunden af et regnvandsbasin i Ejby, omdannes nu til et ny kunstgræsbane i samarbejde med Ejby IF 68

Af Jesper Ernst Henriksen

For fem år siden fik Ejby en ny grusbane, da den tidligere grusbane var blevet brugt til hallen i Ejby. Grusbanen ligger ved siden af Ejby IF 68’s klubhus og skulle primært bruges af den lokale fodboldklub.

Banen havde to formål, dels var det en fodboldbane, men banen er anlagt i bunden af et regnvandsbassin, der bliver fyldt med vand i tilfælde af kraftigt regnvejr. Oprindeligt var det forventningen, at bassinet kun ville blive fyldt hvert 5. år, det har dog vist sig at være noget oftere.

I mellemtiden er tiden løbet fra grusbaner, så klubben har det seneste år ikke brugt grusbanen om vinteren. Til gengæld har de samlet penge ind til at få lavet banen om til en kunstgræsbane.

Det glæder Dan Kornbek Christiansen (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

– For mig er det vigtigt at vi får flere idræts-, kultur- og fritidstilbud derud, hvor vi bor. Jeg synes, at vi i de kommende år skal styrke Ejby og Hvissinge, siger han.

Betaler selv

Ejby IF 68 har igennem nogen tid haft en god dialog med Kultur- og Fritidsudvalget og administrationen. Sammen har de alle arbejdet hårdt på, at undersøge muligheden for, at kunne imødekomme fodboldklubbens ønske om selv at kunne bidrage til og betale for en etablering af et græstæppe og dermed få en kunstgræsbane i regnvandsbassinet ude i Ejby.

– At fodboldklubben og kommunen kan indgå et samarbejde er super. Kommunens administration har undersøgt sagen, der er lavet de nødvendige aftaler og alt ser rigtigt ud. Klubben betaler selv for det nye græstæppe, der skal lægges på banen, og fra kommunens side bidrager vi med den samme vedligeholdelse som i dag. Der er altså ikke flere udgifter for kommunen men flere glade borgere og fodboldspillere i Ejby, og det er da helt fantastisk, udtaler Dan Kornbek Christiansen.

Per Colding, formand for EJby IF 68 er helt sikker på, at der er stor glæde og tilfredshed i Ejby og i fodboldklubben Ejby IF 68.

– Vi kan nu træne og spille endnu mere fodbold – og vi kan gøre det hele året, det er lige det vi har brug for her ude. Hele bestyrelsen har arbejdet hårdt for denne løsning som vil komme hele klubben – ja hele Ejby til gode, siger han.