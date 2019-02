Nye tider for Kulturweekend

Kulturweekenden i Brøndby Strand skal fremover arrangeres af Kontra - Brøndbys Kulturklub, og de håber, mange har lyst til at hjælpe til med idéer og betragtninger. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Kulturweekenden i Brøndby Strand får nye organisatoriske rammer. Det er nemlig Kontra – Brøndbys KulturKlub, der fremover skal stå for organiseringen og de håber, mange har lyst til at være med til at holde Kulturweekend

Af Heiner Lützen Ank

I 23 år, har der været afholdt Kulturweekend i Brøndby Strand, i en af de første weekender i juni.

I de seneste år har Kulturweekenden især været drevet af boligafdelingerne i Brøndby Strand, og i særdeleshed Netværkskontoret.

Men nu er et nyt hold frivillige på banen, da Netværkskontoret ikke længere har ressourcerne til at arrangere Kulturweekenden.

Kulturweekenden skal nemlig fremover organiseres af en styregruppe under Kontra – Brøndbys Kulturklub.

Ny forening tager over

Kontra er en folkeoplysende forening i Brøndby Kommune, der arbejder for at skabe kulturelle og kunstneriske aktiviteter i byrummet, for at styrke børn, unges og andres kreativitet og det lokale fællesskab. Foreningen har tidligere arrangeret arrangementer i Brøndbyøster, og nu er turen kommet til Brøndby Strand.

Fremover vil Kontra således stå i spidsen for det praktiske og administrative arbejde vedrørende Kulturweekenden.

Mere deltagelse

I en pressemeddelelse fra Kontra hedder det blandt andet:

”Arbejdet med Kulturweekenden er trukket helt ud af boligafdelingerne i Brøndby Strand, og vi ser på Kulturweekenden med friske øjne og siger tak for de mange år, boligselskaberne har drevet den. Vi håber stadig boligselskaberne og gerne grundejerforeningerne, foreningslivet og erhvervslivet vil støtte op om arrangementet, både med opbakning og økonomisk støtte.”

Det er naturligt, når nye kræfter tager over, at der også vil ske forandringer. Det vil også ske med Kulturweekenden, hedder det i pressemeddelelsen fra Kontra:

”Vi vil gerne videreudvikle konceptet, blandt andet ved at have fokus på, at programmet skal indeholde flere deltagerbaserede aktiviteter, og at vi sammen skaber og gør Kulturweekenden til den festival, som vi mener Brøndby Strand fortjener. Temaet i år for Kulturweekenden bliver Nedrivning – Opbygning, for at sætte fokus på den positivt skabende kraft hos den enkelte og kollektivt.”

Der bliver afholdt informationsmøde og workshop om Kulturweekenden den 9. februar kl. 14.00-16.00 i Kulturhuset Brønden. Her kan alle, der har idéer og tanker om Kulturweekenden møde op og være med.