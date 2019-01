Overskudsmad vakte glæde

Githa Nielsen og cirka 60 andre frivillige delte overskudsmad ud i Fritidscenteret. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Lillejuleaften blev der igen delt overskudsmad ud i Glostrup. Kommunens tre ældrecentre, børneafdelingen på Hvidovre Hospital, Forsorgshjem Solvang og de unge i Morbærhaven fik også del i overskuddet i år

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 23. december var der rigtig god stemning i Glostrup Fritidscenter. Igen i år delte Stop Spild Lokalt (Glostrup) nemlig overskudsmad fra supermarkederne ud. Mens frivillige slæbte bjerge af overskudsmad ind af den ene indgang, stod folk i kø ved den anden for at få del i overskuddet. I alt nåede 430 familier igennem Glostrup Fritidscenter for at få en del af overskuddet.

Omkring 60 frivillige var kørt til blandt andet Vanløse, Brønshøj og Hedehusene for at hente overskudsmad fra supermarkeder. Inde i Glostrup Fritidscenter var der udtænkt en smart plan, så modtagerne af maden kom ind fra sydindgangen.

Herfra gik de ind i det store mødelokale, hvor bordene var opstillet i en hestesko, med frivillige på den ene side og modtagere på den anden side. De store lokaler, og det at modtagerne blev lukket ind stille og roligt gav en rolig og god stemning i hele Fritidscenteret – og det betød, at de frivillige kunne sørge for at overholde alle regler for håndtering af fødevarer.

På bordene var der igen bjerge af mad. Julesmåkager og juleslik blev der delt ud, og alt det frugt, grønt, brød og så videre, der ikke kunne holde til efter jul. Ved svømmehallens café, hvor der var adgang til køleskab og fryser, blev der delt kød ud.

– Man kan ikke begribe alt det mad. Prøv at tænke, at det hele var endt som affald, hvis vi ikke havde delt det ud. Der er så meget til overs, og så mange, der kan bruge noget ekstra i julen, sagde Githa Nielsen, der har arrangeret uddelingen.

Skabte glæde

Uddelingen startede klokken 22 og fortsatte til midnat. Alle, der kom ud af Fritidscenteret med poserne fyldt med mad, var glade for initiativet.

– Jeg har fået blomster, en and, hakket oksekød, appelsiner, slik, grøntsager. Man kunne jo vælge alt derinde, det var helt vildt, fortæller Annette fra Brøndby på vej ud.

Hun var taget til uddelingen med nogle venner, der også havde brug for lidt ekstra. Stop Spild Lokalt (Glostrup) opfordrede til, at man ikke tog mere, end man havde brug for. Den opfordring havde Annette taget til sig.

– Det handler også om at begrænse sig, så man ikke laver madspild i sidste ende, sagde hun.

For hende har det gjort en stor forskel, at kunne hente overskudsmad.

– Ellers havde jeg ikke haft en særlig god jul. Så var alt maden blevet smidt ud. Det er jo næsten ikke til at bære, sagde hun.

Hospital og plejehjem

Ud over uddelingen i Glostrup Fritidscenter uddelte Stop Spild Lokalt (Glostrup) også andre steder.

– Forsorgshjemmet Sol­vang har fået færdigretter, vi har delt småkager ud på ældrecentrene i Hvissinge, Dalvangen og Sydvestvej. Vi har delt småkager ud på børneafdelingen på Hvidovre Hospital og vi har delt mad ud til de unge i Morbærhaven. Vi samlede otte tons mad sammen og det var meget lidt, der endte med at blive smidt ud, siger Githa Nielsen.

Hun regner med, at der bliver delt overskudsmad ud igen i julen 2019.

– Vi har helt sikkert planer om det, siger hun.