Ponyer skal hjælpe børn med sproget

Ponyerne Bella og Bojana skal bruges til at sprogstimulere institutionsbørnene i Vallensbæk. Onsdag blev de to ponyer fejret med en fest på Vallensbæk Ridecenter.

VALLENSBÆK. To ponyer på Vallensbæk Ridecenter skal fremover være med til at sprogstimulere institutionsbørn i Vallensbæk. I det hele taget bør ridecenteret bruges i så mange sammenhænge som muligt, mener borgmesteren

Gulerod. Hov. Trillebør.

Vigtige ord, der bliver brugt hver dag på Vallensbæk Ridecenter, og som skal bruges endnu mere fremover.

Onsdag var der således fest på ridecenteret for ponyerne Bella og Bojana, der indtager hovedrollerne i et nyt projekt, hvor byens institutionsbørn fremover kan besøge de to ponyer, passe dem og tale om, hvad det er de gør. Håbet er således, fortæller Tina Nørmark, sprogkoordinator i center for børn og Unge i Vallensbæk Kommune, at børnene kan komme helt tæt på ponyerne og samtidig træne sprog.

– Vi vil give børnene en ægte oplevelse, i stedet for at se en hest i en bog får de mulighed for at se en i virkeligheden. For eksempel vil vuggestuebørn fra Stien hver mandag tage herned sammen med nogle pædagoger. De kan så røre hestene, og måske på et tidspunkt ride på dem, samtidig med at de taler om, hvad der sker.

I det hele taget har hestenene meget at give børnene, mener Tina Nørmark:

– Det kan godt være, det kun er ponyer. Men når man blot er to år, er det alligevel et stort dyr. Derfor kan hestene også lære børnene noget om egne grænser, ligesom de kan være med til at skærpe andre sanser. Der er for eksempel en særlig lugt, når man er sammen med en hest.

Besøget hos ponyerne er projektets omdrejningspunkt, men også tilbage i institutionerne kan indtrykkene fra ridecenteret bruges, fortæller Tina Nørmark.

– Hver institution får en sprogkuffert med bøger, puslespil og små heste, børnene kan lege med. Det kan alt sammen bruges til at fortælle kammeraterne i institutionen, hvad de har oplevet, og så er det også redskaber til at fortælle mor og far, hvad de har lavet på ridecenteret.

Bruges mest muligt

Det var Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, der sammen med Ida klippede den røde snor og dermed formelt tog hul på det nye projekt.

Et projekt der imidlertid knytter an ved gode erfaringer, man allerede har gjort i Vallensbæk, fortæller Henrik Rasmussen:

– Faktisk startede det med, at eleverne i 5. klasse på Vallensbæk Skole kan bruge ridecenteret i idrætsundervisningen. Da det blev en succes, tænkte vi, at daginstitutionerne også kan benytte ridecenteret i forbindelse med arbejdet med sprogstimulering. Det med, at man går sammen med hestene og for eksempel giver dem en gulerod, gør, at man kommer til at tale sammen og derved bruger sproget på en anden måde.

Ifølge Henrik Rasmussen kan og bør ridecenteret således tænkes ind i mange facetter af livet i Vallensbæk:

– Vallensbæk Ridecenter er en del af byens DNA, og når vi nu bruger penge på det, er det vigtigt at sikre, at det ikke kun er for en lille elite, men for så mange som muligt.