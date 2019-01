Svanholm har fået ny træner

Svanholms nye træner, Eugene Moleon i aktion. Foto: Svanholm Cricketklub

SPORT. For anden gang i to år får Svanholm en træner fra Cape Town. Den nye træner har i sin karriere trænet 11.220 spillere

Af Jesper Ernst Henriksen

Eugene Moleon er over to meter høj og tidligere hurtig kaster for Western Province – et distriktshold i Sydafrika samt engelske og irske klubber. Han har et CV, der ville fylde adskillige sider. Nu er han ny træner i Danmarks bedste cricketklub – Svanholm Cricketklub.

Han har arbejdet som træner ikke blot for cricket, men også for atletik og håndbold. I Irland er han på et sådant niveau, at han uddanner trænere og har deltaget i arbejdet med såvel Irlands herre- som damelandshold.

Da han startede som træner og anfører for Instonian CC i Nordirland havde de aldrig vundet et mesterskab. Derefter vandt de fem gange.

Han er irsk gift og har en datter. Hans kone bor i Irland, mens han i denne vinter har været headcoach for Cape Town University CC.

Han er udstyret med en BA i psykologi.

Han har gjort op, at han har trænet 11.220 spillere. Tallet bliver så højt fordi han også har ydet en stor indsats i de sydafrikanske townships.