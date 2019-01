Svar på læserbrev fra Kim Limkilde-Welcher (uge 3): Ja, det går godt i Brøndby Kommune

DEBAT.

Af Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby

Min nytårshilsen her i Folkebladet har fået Kim Limkilde-Welcher til at reagere og pege på nogle af de udfordringer, vi har i Brøndby. Samtidig spørger han retorisk: Går det virkelig godt i Brøndby Kommune.

Hvis man læser min nytårshilsen, vil man se, at der sker masser af positive ting. Vi har en ny bydel på vej i Kirkebjerg. Kommunalbestyrelsen har besluttet at sætte gang i byggeriet af et nyt stort og moderne plejehjem i Vesterled. Og vi er kommet i gang med at anlægge en letbane, som styrker den kollektive trafik i vores område. Så jeg kan ikke forstå det sortsyn, læserbrevet afspejler. Der er da masser at glæde sig over.

Betyder det, at vi ikke har udfordringer i Brøndby? Nej, naturligvis ikke. Men dem arbejder vi med i Kommunalbestyrelsen. Vi har blandt andet et stort fokus på de unge, som jeg også fremhæver i min nytårshilsen.

Jeg kan derfor kun opfordre borgerne til at følge med i Kommunalbestyrelsens arbejde. Så vil man se, at vi er i arbejdstøjet. Vi arbejder både med at finde gode løsninger på de udfordringer, vi har i Brøndby, og på at udvikle kommunen, så den bliver et endnu bedre sted at bo.