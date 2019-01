GLOSTRUP. Der var stor tilslutning, da der var temaaften om IT-sikkerhed i Glostrup Bio

Af Jesper Ernst Henriksen

Omkring 100 deltagere dukkede op, da kriminalpræventiv koordinator Lars Jonasson, Glostrup Kommune, inviterede til en temaaften om IT-sikkerhed. Der kom familier med børn, pensionister, lokale erhvervsdrivende, og andre interesserede, der med stort engagement og mange spørgsmål fulgte oplægget fra aftenens hovedperson, Allan Bo Jensen, fra Defensive IT Solutions.

Risikabel chat

Fra flere forældre kom der spørgsmål om risikable hjemmesider, som eksempelvis ome.tv, hvor man kan videochatte med tilfældige. Hertil oplyste Morten Ulstrup, der er IT-ansvarlig på Glostrup Skole, at ome.tv af sikkerhedshensyn er blokeret på elevernes Chromebooks. Glostrup Skole kan dog ikke sikre elevernes private smartphones, tablets og familiens computere, så også her har forældrene en opgave i at tale med deres børn, og i fornødent omfang drage omsorg for, at usikre og potentielt skadelige sider bliver gjort utilgængelige.

Aftenen bød også på muligheden for at stille spørgsmål, og der var stor interesse for Allan Bo Jensens PC’ere og øvrige udstyr, så også i pauserne var der stor aktivitet.

Alt i alt betragter kriminalpræventiv koordinator Lars Jonasson aftenen som en stor succés, så det er ikke sidste gang at der vil blive lavet temaaftener i Glostrup Bio, hvor de frivillige fra Sofarækken i øvrigt var meget behjælpelige med at gennemføre arrangementet.