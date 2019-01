To nytårssejre

Spillerne fra Brøndby Volleyball Klub har kunnet glæde sig over to sejre på fire dage. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Torsdag tog kvinderne fra Brøndby Volleyball Klub hul på anden halvdel af 2018-2019 sæsonen, og det blev til sejr i de to første kampe

Af Heiner Lützen Ank

Efter en måneds kamppause, forårsaget af landsholdsaktiviteter, var det torsdag endelig tid for danmarksmestrene fra Brøndby til at komme i gang igen.

Modstanderen var Frederiksberg, som råder over flere tidligere Brøndbyspillere.

Men efter kys og kram til de tidligere holdkammerater, blev fløjlshandskerne taget af. Efter en lige start på første sæt, rykkede Brøndby fra midten af sættet fra og herefter var der ikke længere tvivl om udfaldet. 25-20, 25-15, 25-10 lød de overbevisende sætcifre på en kamp, som bød på storspil af Brøndbys amerikanske centerspiller Taylor Alexander.

Allerede søndag gik turen til Odense, og her blev det til sejr efter fem sæt. Første sæt fik til Fortuna med 25-23. Andet sæt var jævnbyrdigt indtil 11-10, hvor Brøndby anfører Eva Bang med en effektiv serveserie lagde grunden til en 16-10 føring. En føring der holdt sættet ud til slutcifrene 25-17.

Tredje sæt var der ingen tvivl om udfaldet. Brøndby dominerede fra start til slut. Eva Bang lagde ud med endnu en god servestime til 5-0 og i Alina Sodes serv gik Brøndby fra 10-6 til 17-6, godt hjulpet på vej af en suverænt spillende Mette Breuning, som vandt samtlige sine fem angreb i sættet, som endte 25-13.

Selvom Brøndby nu sad sikkert på kampen, endte fjerde sæt alligevel med at gå til Fortuna med 25-19.

Femte sæt, hvor der spilles til 15 og ikke 25, vandt Brøndby 15-11, efter holdene havde fulgtes til 8-8. Men mod slutningen viste Brøndby sig fra sin bedste side med gode angreb fra Autumn Jenkins samt godt angrebs- og blokadespil af kampens to altoverskyggende spillere Mette Breuning og Taylor Alexander.

Ved torsdagens hjemmekamp blev klubbens tre landsholdspillere, centerangriber Mette Breuning, kantangriber Alina Sode og libero Laura Kjelstrup fejret for deres flotte indsats sammen med resten af landsholdet i begyndelsen af januar. For Laura Kjelstrup var det første gang, hun var udtaget til landsholdet.