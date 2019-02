To sejre i tre kampe

Brøndbys volleykvinder vandt torsdag og fredag over to svenske hold, men tabte søndag til de evige rivaler fra Holte. Foto: Heiner Lützen Ank

Brøndby Volleyball Klubs volleyligakvinder har spillet tre kampe på fire dage. To af dem endte med sejr

Af Heiner Lützen Ank

Brøndbys volleykvinder har på fire dage spillet tre kampe.

Den første kamp var torsdag, mod Lund fra Sverige, som ligger sidst i Øresundsligaen. Det blev da også til en sikker sejr på udebane i fire sæt.

Allerede dagen efter, fredag, var der igen svensk besøg i Stadionhal 1 af det svenske tophold Hylte-Halmstad. En kamp Brøndby vandt 25-19, 25-19 og 25-22.

Søndag var det så blevet tid til topkamp i den hjemlige liga mod de evige rivaler fra Holte IF.

En kamp hvor Brøndby tabte de to første sæt, men vandt de to næste, hvorfor kampen, som så ofte før, skulle afgøres i femte sæt.

For Brøndbyspillerne var det således tolvte sæt på fire dage, så måske var træthed ved at sætte sine spor. I hvert tilfælde havde angriberne til trods for et ganske pænt modtagningsniveau svært ved at slå sig gennem Holtes blokader.

Det var således Holte der bragte sig til føring 8-4 ved sideskift og denne føring hold frem til kampens afslutning ved 15-11.