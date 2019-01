To skridt frem og et tilbage?

DEBAT. Af Carl Friis Skovsen, Bygaden, Vallensbæk

Af Carl Friis Skovsen, Bygaden, Vallensbæk

Tænk et helt nyt plejehjem med 24 plejeboliger og 12 midlertidige boliger det lyder godt.

Opslag i budgettet for 2019 viste også et mere nuanceret billede: ”24 plejeboliger og 12 midlertidige boliger på Højstruphave.

Samtidig afvikles de ti nuværende plejeboliger og otte midlertidige boliger på Rønnebækhus. Det frigjorte areal herfra anvendes til ældreboliger og personalefaciliteter”

Summa summarum antallet af plejeboliger forøges med (24-10) = 14 og antallet af midlertidige boliger med (12-8) = 4. Men hvad med ventelisten på en plejebolig, hvordan ser den ud og hvordan vil den udvikle sig?

Af referatet fra Social- og sundhedsudvalgets møde den 03-05-2018 fremgår det blandt andet: ”Der er pt ikke ledig kapacitet til rådighed i Vallensbæk Kommunes plejeboliger, og antallet af borgere på venteliste er steget markant i 2018.

I marts 2018 stod der otte Vallensbækborgere og fem udenbys borgere på venteliste til kommunens plejeboliger. Til sammenligning var der i marts 2017 tre vallensbækborgere og nul udenbys borgere på ventelisten.”

Det vil sige en stigning i antallet af borgere på venteliste på et år = 8+5-3 = 10 borgere.

Denne stigning i antallet af borgere på venteliste sammen med den ovennævnte beslutning om samtidig ved ibrugtagningen af det nye plejehjem at afvikle de ti nuværende plejeboliger og otte midlertidige boliger på Rønnebækhus rejser for mig tvivl om størrelsen og retningen i udviklingen, før og efter ibrugtagningen, i antallet af borgere på venteliste.

Jeg opfordrer derfor Vallensbæk Kommune til at fremlægge resultatet af en sådan ventelisteberegning før og efter ibrugtagningen, sidstnævnte over en periode på for eksempel tre år.

Dette også af hensyn til den store belastning som ventetiden på og uvisheden om en plejehjemsplads, er for alle borgere og pårørende.

Hvem ved, måske viser undersøgelsen behovet for endnu et nyt plejehjem.