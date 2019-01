Trods øget tryghed: Forældre stadig utrygge på børns vegne

Trygheden og tilliden til politiet er stor, viser ny undersøgelse. Men Said Mo El Idrissi fra Det Radikale Venstre i Brøndby mener, der stadig er mange i Brøndby Strand der føler sig utryg. Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET. Trygheden stiger og tilliden til Københavns Vestegns Politi er øget, viser ny undersøgelse. Men utrygheden findes stadig, mener lokalpolitiker i Brøndby og peger på, at forældre ikke tør lade deres børn være ude om aftenen

Af Heiner Lützen Ank

84,9 procent af de adspurgte borgere på Vestegnen oplyser, at de er grundlæggende trygge.

Det er flere end i 2017, hvor 81,2 procent af borgerne var grundlæggende trygge.

Det viser Politiets Tryghedsundersøgelse for 2018, som blev offentliggjort i sidste.

Undersøgelsen viser samtidig, at 83,5 procent af borgerne har tillid til, at politiet hjælper dem. Det er en stigning på hele syv procentpoint i forhold til 76,5 procent i 2017.

– Flere trygge borgere og større tillid til os i politiet er rigtig glædeligt, men det er også noget, der forpligter, og jeg kan godt garantere, at både tryghed, tillid og nærhed i lokalområderne også får vores fokus i det kommende år, siger politidirektør Kim Christiansen ifølge den pressemeddelelse, som Københavns Vestegns Politi har udsendt i forbindelse med nyheden.

Synligt politi

Forklaringen på den øgede tillid til politiet på Vestegnen skyldes flere ting, mener Kim Christiansen, men peger i pressemeddelelsen selv på et synligt politi som en vigtig faktor:

– I Politiets Tryghedsundersøgelse kan man se, at borgerne især ønsker sig mere synligt politi, og vi har været markant tilstede og synlige, særligt i vores udsatte boligområder.

Kim Christiansen hæfter sig ved, at borgernes øgede tillid til politiet oven i købet er målt i en periode, hvor skudepisoder fyldte meget – men hvor politikredsen til gengæld også satte massivt, resolut og offensivt ind for at komme det til livs og genskabe trygheden.

– Man skal være varsom med konklusioner, men øget tillid til os i en utryg tid med skud kunne være et tegn på, at der er tillid til, at vi sætter hårdt ind og får det standset.

Konkret utryghed

Said Mo El Idrissi, medlem af kommunalbestyrelsen i Brøndby for Det Radikale Venstre, var i slutningen af november med til at arrangere et borgermøde i Brøndby Strand.

Anledningen var gentagne skyderier, bilbrande og hashhandel i bydelen og ønsket med borgermødet var at sætte fokus på, hvordan trygheden genskabes i Brøndby Strand.

Folkebladet har ringet til Said Mo El Idrissi for at høre ham, hvad han på denne baggrund siger til de nye tal fra Københavns Vestegns Politi.

– Jeg føler mig ikke selv utryg, og det gør min familie heller ikke. Men både nogle af deltagerne på mødet i december og mange, jeg taler med, føler sig utrygge. Især føler de sig utrygge ved at lade deres børn færdes ude om aftenen. De er bange for, hvad der kan ske for dem.

Det, der skaber utrygheden, er ifølge Said Mo El Idrissi bestemte borgere i området:

– Der er en gruppe på 30-40 unge, der hænger ud og skaber frygt blandt andre. De sælger hash i Kisumparken og de kan finde på at stoppe unge, der kommer kørende på en knallert og forlange at få den. Det er unge fra 15-årsalderen op til midten af 20’erne. Det er en gruppe unge, der ikke er i gang med en uddannelse og heller ikke er i arbejde og som derfor hænger ud og skaber utryghed.

Ikke naboens søn

Problemet er ifølge Said Mo El Idrissi så reelt og konkret, at der må tales åbent om problemerne, hvis man skal genskabe trygheden:

– Vi er nødt til at tale om de her ting. Det er en gruppe unge med anden etnisk baggrund og som ikke er i gang med en uddannelse. Vi skal fra politisk side møde dem og hjælpe. Men det er også vigtigt at familierne erkender, at det er deres sønner og ikke naboens sønner, det er galt med. Familierne må også tage ansvar.

Desuden mener Said Mo El Idrissi at politiets indsats i forhold til problemerne kan være bedre:

– Politiet har desværre en lidt for let tilgang til det. På mødet i november var holdningen den, at det ikke er så slet endda. Vi må tale om tingene åbent, hvis vi skal gøre noget ved det.

Spørgeundersøgelsen er udført af Danmarks Statistik i tidsperioden fra 20. juni til 4. oktober, hvor 1.128 borgere på Vestegnen er spurgt:

• hvor grundlæggende trygge de er i forhold til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd i deres nabolag

• og deres tillid til at politiet vil hjælpe dem, hvis de har brug for det.