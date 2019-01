Vagn vil tage vare om strømforsyningen

Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby, er på valg til Radius Elnets bestyrelse. Han har været medlem i ti år og fortsætter gerne. Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET. For tiden er der valg til Radius Elnets bestyrelse. Vagn Kjær-Hansen (SF), KB-medlem i Brøndby, fortsætter gerne i bestyrelsen

Af Heiner Lützen Ank

Vi befinder os midt i en valgkamp, som mange nok desværre ikke har fået øje på. Men en valgkamp, der ikke desto mindre er vigtig.

Frem til den 28. januar er der nemlig valg til Radius Elnets bestyrelse, og blandt dem, der stiller op til en af de tre pladser, der er til Radius forbrugere, er Vagn Kjær-Hansen (SF), formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby Kommune:

– Jeg har været med i bestyrelsen i ti år, og jeg fortsætter gerne. En af de ting, vi har arbejdet med de seneste år, er kundeservice, og den har Radius virkelig forbedret. De har også gjort det lettere at få tilskud til små energibesparelser, efter at vi drøftede det i bestyrelsen.

Vigtigt med ejerskab

Radius Elnet driver Elnettet i det meste af Hovedstadsområdet og er ejet af Ørsted. Et ejerforhold, der gør dette valg særlig vigtigt, siger Vagn Kjær-Hansen:

– Ørsted er ved at sælge Radius fra, måske til en udenlandsk køber. Det må ikke ske. Allerede i dag er elnettet vigtigt. I fremtiden bliver det endnu vigtigere, når el kommer til at spille en større og større rolle som erstatning for fossile brændstoffer. Derfor er det vigtigt, at ejerskabet forbliver på danske hænder. Det arbejder jeg for sammen med mine partifæller i Folketinget, og jeg er overbevist om, at mange forbrugere mener det samme.

Husk Vestegnen

Radius har kunder i et stort geografisk område, som Vestegnen blot er en del af.

Men det er vigtigt, mener Vagn Kjær-Hansen, at Vestegnen er repræsenteret i bestyrelsen:

– Det skal ikke kun være folk fra Gentofte og omegn, der sidder i bestyrelsen. Derfor håber jeg, at mange vil stemme på mig som repræsentant for hele Vestegnen

Man kan læse mere om Vagn Kjær-Hansens kandidatur på vkh.dk/radius.

Man kan læse mere om valget og stemme på radiuselnet.dk/valg.

Man kan stemme indtil den 28. januar kl. 12 og alle kunder kan stemme.