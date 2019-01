Vallensbæk forlader beredskab

Vallensbæk Kommune forlader Østsjællands Beredskab og arbejder i stedet på at være med til at danne et nyt.

VALLENSBÆK. Der arbejdes på at oprette et nyt beredskab bestående af kommunerne Vallensbæk, Greve, Ishøj og Høje Taastrup. Borgerne kommer ikke til at mærke noget, lover Henrik Rasmussen

Af Heiner Lützen Ank