Vandregrupper for efterladte går videre

Vandreholdene for efterladte blev en stor succes i 2018. Initiativet fortsætter i 2019 og bliver udvidet til også at finde sted i Brøndby Strand. Foto: Heiner Lützen Ank

BRØNDBY. Brøndbys vandrehold for efterladte blev en succes i 2018 med 40 deltagere. Nu starter nye grupper op og tilbuddet udvides til Brøndby Strand

Af Heiner Lützen Ank

I 2018 deltog cirka 40 personer på vandrehold á 12-ugers forløb for Brøndby-borgere, der har mistet deres ægtefælle eller samlever.

Flere af deltagerne fra de forskellige hold har været så glade for vandreturene og det sociale samvær, at de har valgt at fortsætte de ugentlige vandringer på egen hånd efter de 12 ugers forløb.

Vandregrupperne har således med tiden udviklet sig til langt mere end blot et vandrehold. for eksempel har holdene været ude at spise sammen, været på rundvisninger og afholdt julefrokoster.

Går igen

I januar 2019 starter der igen nye vandrehold op, som det er muligt at deltage i.

Som noget nyt udspringer gåturene fremover ikke kun fra Brøndby Mølle, nu kan man komme på et mixhold, der mødes ved Brønden i Brøndbys Strand.

Fra Brøndby Mølle går et herrehold og et mixhold

FAKTA

I uge 28 i 2018 bragte Folkebladet en historie om vandreholdene. Den kan læses på Folkebladets hjemmeside.

Vil man gå med, skal man bare tilmelde sig til frivillighedskonsulent Camilla Westerback, tlf. 40 14 89 74, camwe@brondby.dk.