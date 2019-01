Ovnen her har stået stille længere end beregnet, men nu er den i drift igen. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Efter en brand den 5. november er Vestforbrænding på vej mod normal drift, der forventes i anden halvdel af januar

Af Jesper Ernst Henriksen

Den 5. november var der i forbindelse med renovering af Vestforbrænding en brand, der i en periode lukkede anlægget helt. I perioden er affald, der normalt bliver kørt til anlægget i Glostrup, blevet kørt til andre energianlæg. Vestforbrænding leverer også varme til en masse mennesker. Varmeforsyningen har været påvirket i meget begrænset omfang.

Allerede i slutningen af november gik Vestforbrænding i gang med genåbningen af anlægget. Anlægget består af to ovne, Anlæg 5 og Anlæg 6. Anlæg 5 er allerede i fuld drift og det er forventningen, at Anlæg 6 er i fuld drift i anden halvdel af januar.

– Således ser det ud til, at vi får begge vores energiproduktionsanlæg i drift noget før end beregnet og tidligere meddelt, siger Per-Henrik Goosmann, kommunikationschef i Vestforbrænding.

Når begge anlæg i løbet af januar er tilbage i normaldrift, vil Vestforbrænding stadig skulle bruge de efterfølgende måneder på at genetablere infrastrukturen omkring anlæggene – back-up systemer, bygninger, belysning med mere.

– Herfra skal der endnu en gang lyde en stor tak til alle, der har udvist forståelse for den helt ekstraordinære situation, der nu er et skridt nærmere en normal hverdag på Vestforbrænding, slutter Per-Henrik Goosmann.