Vi springer for livet

DEBAT.

Af Dennis Baggers Laursen Nygårds Plads 15, st.th. 2605 Brøndby

I Brøndbyøster, specielt Brøndby Nord Vej og området omkring Nygårds Plads, må man som cyklist og fodgænger tit springe for livet. Og skurken er hensynsløse bilister, fortrinsvis unge bilister, der ikke overholder fodgængerfelter, hajtænder og cykelbaner. Dette vanvid må stoppe.

Jeg vil foreslå folketingspolitikerne at øge kravene til køreskolerne betydeligt. Når så mange unge kan gå fra en køreskole med kørekort, uden at være i stand til at køre forsvarligt, må det være et bevis på, at køreskolerne er inkompetente.

Der skal mere politi på gaden og så skal bøderne ti-dobles. Desuden skal klippekortet afskaffes, så kørekortet fratages allerede ved første forseelse og direkte selvisk-personfarlig adfærd, som når der ikke holdes tilbage for fodgængere og cyklister som færdselsreglerne, foreskriver, så disse må springe for livet, eller der ikke holdes de lovpligtige to meters afstand til cyklister ved overhaling (Jeg er ikke helt sikker på, hvad reglerne foreskriver, når et motorkøretøj overhaler en cykel på strækninger hvor cyklister skal køre på kørebanen. Men jeg har vist hørt, at det er to meter), så skal det medføre tre måneder bag tremmer.

Og så vil jeg foreslå kommunalpolitikerne at lave flere vejbump, vejchikaner og lignende, specielt i forbindelse med fodgængerovergange, hajtænder og lignende, nu når bilisterne tilsyneladende har større respekt for deres køretøjers understel, end for deres medmenneskers ve og vel.

Cykelbaner, for eksempel den på Brøndby Nord Vej, skal adskilles af en kantsten, så bilisterne tvinges til at holde sig i deres egen kørebane. Og så skal folkeskolerne prioritere undervisning i basal anstændighed, respekt for medmennesker, og ikke mindst miljøbevidsthed.

En mentalitetsændring er nødvendig. Den coolness, der hersker omkring anskaffelse af kørekort blandt unge, og hvor det er sejt at køre stærkt og hensynsløst, skal erstattes af en mentalitet om, at det er sejt at være miljøbevidst, tag cyklen i stedet for at køre i bil og at vise hensyn til sine medmennesker.