Vi vil gerne have et plejehjem

Af Carina Kristensen Berth (DF), medlem af kommunalbestyrelsen & social- og sundhedsudvalget

Carl Friis Skovsen skriver den 8. januar om antallet af plejeboliger i Vallensbæk Kommune. Skovsen har ganske ret i sin konklusion om, at der netto skabes 14 nye plejeboliger og 4 nye midlertidige boliger. I Dansk Folkeparti havde vi gerne set, at det var flere. Men det var så langt, vi kunne nå i budgetforliget.

Vi har også noteret os, at der er en stigning i antallet af borgere, der er på venteliste og set i lyset af at mange borgere i Vallensbæk i disse år, når en alder, hvor de kan få behov for en anden bolig end deres nuværende, så vil der komme mere pres på plejeboligmassen.

Vi har derfor også stadig en ambition om, at der på et tidspunkt skal bygges et nyt plejehjem i Vallensbæk Kommune f.eks. på grunden ved Vallensbæk Havnevej og Vallensbæk Strandvej. Men vi må også være ærlige og sige, at lydhørheden herfor i kommunalbestyrelsen, som den er sammensat i dag, er begrænset. Her har flertallet ofte et andet fokus, når det drejer sig om at bygge. Vi er dog glade for, at der nu ser ud til at blive bygget boliger bag SuperBrugsen ved Stationstorvet møntet den ældre målgruppe.