Virksomheder satte gang i den digitale virkelighed

Repræsentanter fra 300 virksomheder var torsdag mødt op for at tage hul på det nye fælles digitale uddannelsesforløb. Foto: Heiner Lützen Ank

HELE OMRÅDET. Torsdag var 300 virksomheder fra otte Vestegnskommuner samlet til kick off arrangement i Kulturhuset Kilden. Kommunerne vil sammen med Google hjælpe virksomhederne til at forbedre deres digitale færdigheder

Af Heiner Lützen Ank

Mens de største danske virksomheder typisk har ressourcer til også at have fokus på den digitale del af forretningen, så forholder det sig ofte anderledes med små og mellemstore virksomheder, som ikke i samme grad prioriterer digitale redskaber. Ofte fordi de ikke har ressourcerne eller færdighederne. Men det skal et nyt stort initiativ imidlertid gøre noget ved.

Således afholdt otte Vestegnskommuner, herunder Brøndby, Vallensbæk og Glostrup Kommuner, torsdag sammen med Googles ’Succes Online’ kick off arrangement på et forløb, der skal bringe de små og mellemstore virksomheder et skridt videre i forhold til den digitale del af deres forretning. Det sker ved, at 1.000 virksomheder fra Vestegnen i den kommende tid deltager i forskellige workshops i konkrete færdigheder, og torsdag var cirka 300 af disse altså samlet i Kulturhuset Kilden i Brøndby for at sætte i forkøbet.

En af dem, der var mødt op for at sætte gang i forløbet, var Rasmus Jarlov (K), erhvervsminister, og han glædede sig på virksomhedernes vegne:

– Det er rigtig godt, at Google kan lære fra sig. Jeg har selv en lille bitte virksomhed, som jeg startede for seks år siden. Jeg har tre busser og nogle guider, der kører ældre amerikanske ægtepar rundt og ser på seværdigheder. Det er en meget lille virksomhed. Og jeg har selv, på meget primitiv basis, siddet og rodet med den del af forretningen, altså at lave søgemaskineoptimering og set på, hvor mange gange jeg kunne skrive Kronborg i teksten, så det kunne komme højt op i Google søgemaskine. Og også forsøgt at implementere online booking systemer. Så jeg ved, hvad det kræver, og jeg tror, det er noget, alle i dag bliver nødt til at forholde sig til i dag. Der findes næppe en forretning i dag, der ikke har behov for det. Så det er godt, hvis I bliver gode til det.

Også Malou Aamund, direktør for Google Danmark, var mødt op for at ønske virksomhederne held og lykke på den digitale udviklingsrejse:

– Hvor er det imponerende med det her fremmøde. Der er rigtig mange, der har vist interesse for det her, og der er også mange, der er på venteliste. Det tegner positivt for hele regionen, at der er den her sult for være med.

Men der er også noget at gå i gang med, var budskabet fra Malou Aamund:

– Vi har lige fået lavet en undersøgelse, hvor næsten to ud af tre små og mellemstore virksomheder siger, at de ikke har de fornødne digitale kompetencer. Men det er noget, virksomhederne gerne vil lære og gøre noget ved. Ved at I er mødt op her i dag, er I en del af den her bølge.

Styrket værktøjskassen

Der var så mange deltagere i kick off arrangementet, at flere måtte stå rundt langs væggen i festsalen, mens talerne indtog scenen. Bagerst i salen havde Jimmy Lindström fra Brøndbyvirksomheden Lightsupply Aps, en enkeltmandsvirksomhed, der tilbyder forskelige former for bæredygtig lysteknologi, slået sig ned.

I grunden er Jimmy Lindström blot nysgerrig efter at høre, hvad Google har at fortælle, men der er dog et enkelt konkret sted, han håber, at få nogle praktiske idéer med fra forløbet:

– Jeg har ikke nogen web­shop. Meget af det, jeg har lavet er på projektbasis og er dermed skræddersyet, men det kunne godt være, at nogle af de produkter, jeg har, ville passe til en webshop. Så jeg dermed kunne komme ud til en bredere kundegruppe.

En anden virksomhed, der havde sendt en repræsentant, var Dansk Boldspil Union (DBU), der holder til i Brøndby. Thomas Kristensen arbejder med IT hos DBU og var mødt op til kick off arrangementet for at se, hvad projektet byder på:

– Jeg skal deltage i et par af de workshops, der kommer i den kommende tid. IT er naturligvis ikke nyt for os, men der kan jo godt være nogle redskaber, vi kan bruge i organisationen. Jeg skal blandt andet deltage i en workshop om sociale medier. Jeg håber at få en udvidelse af den digitale værktøjskasse.