GLOSTRUP. Årets ungdomsleder blev Victoria Langelund, der er formand for Glostrup Rideklubs juniorudvalg

Af Jesper Ernst Henriksen

Den sidste lederpris, der blev uddelt, var til årets ungdomsleder. Prisen uddeles til en ung foreningsleder mellem cirka 15 og 25 år, som udfører en aktiv, engageret og udviklende lederindsats i en af Glostrups frivillige foreninger. Den blev givet til Victoria Langelund.

– Hun har de sidste år været formand for juniorudvalget, hvor hun har arbejdet hårdt for at motivere klubbens unge til at indgå i det frivillige arbejde. Dette har hun klaret med stort diplomati og vedholdenhed. Vores prismodtager har stået for at arrangere showstævne, juletræsfest og andre hyggeeftermiddage for klubbens juniorer. Hun er pligtopfyldende, arbejdsom og ansvarsbevidst. Hun deltager i klubbens bestyrelsesmøder, hvor hun er en vigtig stemme for klubbens unge medlemmer, sagde Flemming Ørhem.