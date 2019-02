Ældrebusser må nu benytte handicappladser

Freddy Rasmussen, frivillig på Ældrecenter Nygårds Plads, og Mattias Tesfaye (S), MF fejrer, at de sammen har arbejdet for at gøre det muligt for busser fra ældrecentre at benytte handicapparkeringspladser. Foto: Ældrecenter Nygårds Plads

BRØNDBY. For nylig var der fest på Ældrecenter Nygårds Plads. Ældrecenteret har nemlig sørget for, at ældrebusser fremover må benytte handicapparkering

Af Heiner Lützen Ank