Beder ministre om forklaring på ekstraregning

Vallensbæk Kommune har fået en stor ekstraregning for borgerens brug af sundhedssystemet. En urimelig regning, mener Henrik Rasmussen (K), borgmester. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Vallensbæk har fået en uventet ekstraregning fra Region H på 7,2 mio. kr. i 2018 som led i kommunale medfinansiering af sundhedsområdet. Borgmesteren beder om en forklaring fra Christiansborg

Af Heiner Lützen Ank

Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet blev indført i forbindelse med kommunalreformen i 2007 for at give kommunerne et økonomisk incitament til at holde borgerne så raske som muligt.

Kommunerne betaler således en andel af udgifterne, når borgerne bliver indlagt eller får ambulant behandling i regionen.

Kommunerne betaler også en andel af udgifterne til sygesikringen. Denne betaling kaldes kommunal medfinansiering.

Uheldig ekstraregning

Ifølge en pressemeddelelse fra Vallensbæk Kommune er kommunens udgift til den kommunale medfinasiering imidlertid nærmest eksploderet fra 2017 til 2018.

Således skriver Vallensbæk Kommune i pressemeddelelsen, at kommunens borgere har haft en aktivitetsstigning på sundhedsområdet på cirka fem procent fra 2017 til 2018, der har med andre ord været cirka fem procent flere indlæggelser, behandlinger osv.

Men regningen fra Region H til Vallensbæk Kommune er ifølge pressemeddelelsen er steget med 21,4 procent, en stigning der altså er over fire gange så stor, som aktivitetsstigningen burde give anledning til.

Noget Henrik Rasmussen (K), borgmester i Vallensbæk, har svært ved at se logikken i:

– Vi har fået en ekstraregning på ca. 7,2 mio. kr. uden nogen ordentlig forklaring. Derfor har vi nu sendt et brev til de to ansvarlige ministre, hvor vi beder om mere gennemskuelighed i beregningerne. Og hvor vi også fortæller, at vi ikke kan acceptere så voldsom en stigning. Det vil på længere sigt udhule kommunens økonomi, hvis vi ikke bliver kompenseret.

Brevet er sendt til sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V )og økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) i samarbejde med en række andre kommuner, der også er ramt af uventede ekstraudgifter i forbindelse med den kommunale medfinansiering.

– Det er helt ude i hampen, at de bare smider sådan en bombe under vores økonomi. Det fratager os fuldstændigt muligheden for at lægge vores budgetter på et rimeligt sikkert grundlag. De penge, vi skal betale ekstra, svarer til 18 SOSU-assistenter, siger Henrik Rasmussen, der ser frem til et snarligt svar fra de to ministre.

– Det er vores meget klare forventning, at regeringen vil sørge for, at Vallensbæk og de andre berørte kommuner bliver kompenseret for de her udgifter, som vi ikke har haft en jordisk chance for at forudse, siger Henrik Rasmussen, der har tilbudt de to ministre at komme til et møde og fremlægge sin sag.

Ikke i Brøndby

Folkebladet har spurgt Brøndby Kommune, om man kender til problematikken.

Det gør man ikke, fortæller Kent Max Magelund (S), borgmester:

– Vores budget for 2018 var på 159 mio. kr. og vi forventer udgifter for ca. 158 mio.