BIF får godt udgangspunkt i pokalen

Nanna Christiansen scorede det ene af Brøndbys tre mål, da holdet vandt pokalsemifinalen over Kolding Q. Foto: Heiner Lützen Ank

SPORT. Det blev lørdag til en hjemmebanesejr til BIF i den første semifinale i pokalturneringen. Dermed har holdet skabt et godt udgangspunkt for at forsvare titlen

Af Heiner Lützen Ank