Birkelyerstatning på vej

For et års tid siden blev Birkely revet ned på grund af vandskade. I maj bliver det første spadestik ifølge planen taget til en ny institution. Foto: Heiner Lützen Ank

VALLENSBÆK. Det er nu blevet besluttet, hvem der skal bygge det nye Birkely i Vallensbæk Nord. Det første spadestik bliver taget til maj

Af Heiner Lützen Ank

Kommunalbestyrelsen i Vallensbæk Kommune besluttede sidste år at opføre en ny daginstitution i Vallensbæk Nord, efter det blev vurderet, at den vandskadede daginstitution Birkely ikke kunne reddes og derfor blev revet ned.

Og nu kan det første spadestik snart tages til den nye institution, der får plads til flere vuggestuebørn og flere børnehavebørn end Birkely.

På baggrund af dialog

Den nye institution vil have plads til 19 vuggestuebørn og 45 børnehavebørn, og dertil op til seks børn med særlige behov. Der forventes at skulle være 20 ansatte.

Pladserne i institutionen er allerede besat, dog vil der være ledige vuggestuepladser i foråret 2019.

Det bliver Bo-Hus A/S fra Nykøbing Falster, der kommer til at stå for byggeriet.

Det blev besluttet i december 2018, efter at Vallensbæk havde modtaget tre tilbud på en løsning af projektet. Kommunen har desuden igennem hele forløbet været i tæt dialog med fremtidige brugere, forældrerepræsentanter, politikere og fagfolk for at identificere de ønsker og behov, der er til en ny daginstitution.

Det forventes at første spadestik kan tages i slutningen af maj 2019. Efter planen vil den nye daginstitution åbne efter vinterferien i 2020.