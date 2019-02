Borgmesteren er blevet et portræt

BRØNDBY. Et nyt borgmesterportræt er blevet hængt op på rådhuset i Brøndby. Modellen, Kent Max Magelund, håber andre, ligesom ham selv, kan se en udadvent borgmester, der er i bevægelse

Af Heiner Lützen Ank

Det siger sig selv, at man som borgmester må acceptere, at andre mennesker har en mening om, hvem man er.

Noget der bliver særlig tydeligt hvert fjerde år, når der er kommunalvalg. Men som også er et faktum alle andre dage.

Skulle man, hvad end man er borgmester eller ej, imod al forventning glemme dette, skal man blot åbne en avis (Folkebladet!) eller tage et kig på diverse sociale medier.

For her vil alt, man siger og beslutter som borgmester, blive kommenteret og diskuteret.

Hvorvidt man har et positivt eller negativt syn på borgmesterens gøren og laden, vil i stor stil afhænge af, om man er politisk enig eller uenig med borgmesteren.

Dermed vil det billede, man har af borgmesteren, også afhænge af ens eget ståsted.

Sportslig og udadvendt

På samme måde vil der helt sikkert også være delte meninger om det borgmesterportræt, der for nylig blev hængt op i byrådssalen i Brøndby.

Der vil være dem, der mener, at det ikke ligner Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby. Eller at det er for meget, at en maler, der også har malet dronningen, skal male en socialdemokratisk borgmester på Vestegnen. Eller at man burde vente med et portræt, til Kent Max Magelund stopper som borgmester. Eller at prisen for maleri og ramme, på 124.000 kr. er for meget.

Men der vil også være dem, der mener, at maleriet er fremragende, fordi det viser lige netop den Kent Max Magelund, de kender som lærer, topatlet, mangeårig kommunalbestyrelsesmedlem og nu borgmester.

Ligesom andre vil kunne fornemme den humor

og eftertænksomhed, de forbinder med Kent Max Magelund.

Alt dette er Kent Max Magelund naturligvis godt klar over.

Af den grund er det vigtigste for ham også, at han kan kende sig selv i maleriet, at han kan kende den Max Magelund han gerne vi have, andre ser:

– Jeg blev meget glad, da jeg så det færdige resultat. Det handler nemlig om, hvorvidt man kan se sig selv i det, om jeg kan se det udadvendte og sporty i mig selv i maleriet. Og det kan jeg godt. Hvis folk kan se mig sådan her, så er det godt, for det er sådan, jeg er. Hvis jeg altså selv skal vurdere det.

Et godt tilbud

Hidtil har der ikke været en procedure for borgmesterportrætter i Brøndby. Men det blev ændret i marts sidste år, hvor kommunalbestyrelsen besluttede, at der fremadrettet skal males et portrætmaleri af den nye borgmester inden for det første halve år i den nye valgperiode.

Samtidig blev der afsat 130.000 kr. til portrættet af Kent Max Magelund.

Umiddelbart var der dog ikke meget, der tydede på, at det var Mikkel Melbye, der blandt andet har malet dronning Margrethe, prins Henrik og prins Joachim, men også Helle Adelborg, borgmester i Hvidovre, der skulle portrættere Kent Max Magelund.

– Det var i grunden for dyrt at få Mikael Melbye til at lave et portræt. Men han gav et godt tilbud på 100.000 kr. Dels for at få nogle flere borgmestre malet og dels fordi han var kommet til skade i hans malerarm og derfor ikke kunne male lige med det samme.

Således endte det altså med at blive Mikael Melbye, der skulle stå for portrættet.

– Han kom og talte med mig. Vi sad i to timer og talte sammen og vi havde så mange ting at tale om. Han er multikunstner, og hvor han har al kulturen, har jeg al sporten. Det var som om, vi havde kendt hinanden i 100 år.

På det næste møde blev det besluttet, hvordan Kent Max Magelund skulle portrætteres.

– Han tog en masse billeder, og jeg sagde, at jeg gerne ville have kæden på, for jeg bruger kæden meget. Jeg er stolt over at være borgmester, og jeg er også stolt over, når jeg kommer ud til arrangementer, at jeg viser, at borgmesteren også er her. Desuden aftalte vi, på grund af al min sport, at jeg skulle være i bevægelse. Dermed endte vi med en positur, hvor jeg skulle være på vej videre.

Det brede samarbejde

Kent Max Magelund vil altså gerne vise en borgmester i bevægelse. Men han vil også gerne vise en fokuseret borgmester.

– Jeg tænker altid i livrem og seler. Hvilke scenarier, kan der komme. Det skal være perfekt, og det kan man godt se i maleriet, synes jeg. Jeg bruger således meget energi på at tænke ting igennem, for det er dejligt at levere et godt resultat, som andre bemærker. Det er belønning i sig selv. Det udtrykker, at jeg er imødekommende og eftertænksom og fokuseret. Jeg vil helst gøre så mange som muligt tilfreds. Men selvfølgelig også selv gøre det, jeg synes er rigtigt og så håbe, at folk er enige.

Og så vil han gerne vise en borgmester, der ganske vist har et socialdemokratisk flertal bag sig, men som samtidig har fokus på at samarbejde på tværs af partiskel:

– Det halve for mig er at skabe et godt miljø. Jeg vil gerne have, at når vi sidder her i salen, så kan vi være uenige, men at vi samtidig har en god tone. At vi i de store beslutninger så vidt muligt er enige.

Indenfor budgettet

Kent Max Magelund hænger nu ved siden af Ib Terp, Kjeld Rasmussen og de øvrige tidligere borgmestre.

Når man ser på malerierne, kan man godt se, at stilen har ændret sig, ligesom borgmestrenes placering og fremtoning er forskellige.

Alligevel er det en anden forskel, der umiddelbar springer en i øjnene, når man sammenligner portrættet af Kent Max Magelund med de øvrige malerier.

– Rammen ser fuldstændig ekstravagant ud i forhold til de andre. Men det er den faktisk ikke. Tværtimod. For Mikael Melbye mente, han kunne skaffe en som de andre. Men det kunne ikke lade sig gøre, da det ville komme til at koste mere end de 130.000 kr. der var afsat, hvilket jeg ikke ville være med til. Derfor har den en anden ramme end de øvrige.

Den samme som altid

Kent Max Magelund tager plads under maleriet. Der skal tages et foto af ham og maleriet. Læserne skal have lov til selv at vurdere, hvorvidt maleri og model ligner hinanden

I tre år har Kent Max Magelund været borgmester. I første omgang som afløser for Ib Terp, men siden valget i november 2017 som borgmester valgt ved et kommunalvalg.

Inden da var Kent Max Magelund lærer på 10. klasseskolen, topidrætsmand og mangeårigt menigt medlem af kommunalbestyrelsen.

Med andre ord en mand med mange historier og erfaringer, som han dog håber, man kan se i maleriet og genkende, når man møder ham i virkeligheden.

– Jeg kan stadig ikke forstå, at jeg er borgmester. For eksempel siger mange af mine tidligere elever, hold nu op, Kent, du er borgmester. Jeg er glad for, at jeg er blevet det i en sen alder, for det har ikke forandret min person. Jeg kan stadig give en tidligere elev et kram. Sådan var det også, da jeg var lærer. Der var ikke forskel på Privatkent og Lærerkent. Sådan er det stadigvæk, det har jeg set en stor ære i at bibeholde. Det synes jeg også, maleriet udtrykker.

Borgmester Jens Christian Jensen, der blev borgmester i 1952, var den første borgmester, der fik malet sit portræt. Siden fulgte Frederik Christensen, Kjeld Rasmussen og Ib Terp.

Maleriet med ramme har kostet 126.000 kr.