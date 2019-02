Brug penge med omtanke

DEBAT.

Af Lars Thomsen, formand Bylisten og Malene F. Borgny næstformand Bylisten

I sidste uge havde Folkebladet en historie om, at Glostrup skal spare 40 millioner. En rigtig dum situation, som ingen politiker ligefrem drømmer at stå med. Men selvfølgelig en opgave, Bylisten påtager sig.

Det er en situation, der helt sikkert vil koste arbejdspladser i kommunen. Derfor er det vigtig at signalere mådehold og overveje hvert et politisk forslag i forhold til, om det er “need to have” eller “nice to have”.

Bylisten tager ansvaret for kommunens ansatte og borgere meget seriøst. Jo flere penge vi kan finde på områder, der ikke er “need to have”, jo mindre skal vi skære ned og forringe borgerservicen.

Derfor har Bylisten stemt imod, at de 132.000 kr., der blev sparet ved bygningen af biografens nye toiletter, bliver brugt til at udvide foyeren i selvsamme biograf. Selvfølgelig rart, men i denne situation vel ikke absolut nødvendigt.

Onsdag vedtog kommunalbestyrelsen at bruge 366.000 kr. på et “gratis” cykelkoncept med 20 cykler ved Glostrup Station i en 3-årig prøveperiode. EU støtter projektet, men det ender med en regning på ca. 200.000 kr. til Glostrup Kommune. Det er ikke i Bylistens øjne et “need to have”-projekt. Brøndby Kommune har samme projekt, og her er hver cykel ude at cykle 0,4 tur pr. dag i gennemsnit.

Kultur- og Fritidsudvalget bevilligede 20.000 kr. til to blå projektører, der oplyste to af Rådhusparkens træer i december måned. Gad vide hvor mange borgere, der tog deres nabo og børnebørnene ned for at beundre mesterværket?

Bylisten stemte i samme ånd sammen med Samarbejdsgruppen imod udstilling af Hvissingepigen i Glostrups Byhistoriske Hus i 2 år. Pris: 1.183.000 kr.

Bylisten er ikke bange for at stemme imod prioriteringer af brugen af vores penge, når vi ikke er enig. Heller ikke i sager, hvor resten af Samarbejdsgruppen ellers er for.