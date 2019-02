Byudvikling er flere ting

DEBAT.

Af Dan Kornbek Christiansen (K), formand for Kultur- og Fritidsudvalget

Formanden for Vækst og Byudvikling Lisa Ward (S) skriver og gør sig gode tanker om, hvordan og hvorledes vi får mere gang i Hvissinge og dermed mere gang i Glostrup.

Lisa lægger vægt på, at det nu i nogen tid har været svært at handle lokalt, men det er jo ikke det eneste, der er lidt svært i Hvissinge og for den sags skyld i Ejby. Nu er jeg både medlem af udvalget for Vækst- og Byudvikling, Børn – og Skole samt formand for Kultur- og Fritidsudvalget, og i den forbindelse er det bare så vigtigt at slå helt fast, at en dagligvarebutik ikke gør det alene, vi vil også gerne have mere liberalt erhverv.

Lisa og jeg er enige om, at selvfølgelig skal der være gode lokale handle- og indkøbsmuligheder, men der skal også være mere end det. Vi konservative i Glostrup gik til valg på, at se om vi ikke kunne råbe så højt og arbejde så hårdt, at vi kunne skabe mulighederne for at kunne tiltrække en lokal familielæge, sundhedsklinik eller forskellige sundhedstilbud til Ejby og Hvissinge, og med regeringens nye sundhedsudspil ser det nu ud til at være indenfor rækkevidde.