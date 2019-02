De 100 rigeste ejer det samme som halvdelen af alle voksne i Brøndby

DEBAT.

Af Niels Christian Barkholt, folketingskandidat for SF opstillet i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk

Selvom nogen siger, at vi er et af verdens mest lige samfund, så har uligheden slået dybe rødder. En ny undersøgelse fra LO tegner et dystert billede af uligheden i Danmark gennem en analyse af alle 98 kommuner.

I Brøndby ejer de 100 rigeste i alt 1,1 mia. kr. Det svarer til formuen hos knap 50 procent af alle 13.520 voksne personer i kommunen. Det er skræmmende tal – det er en ulighed, som er bunduretfærdig.

Som folketingskandidat er det min mission at styrke lighed. Ulighed kan vi angribe på to måder. Den ene er, at vi skal løfte bunden. Den anden er, at vi skal sænke velstanden i toppen. Begge veje vil reducere afstanden mellem top og bund og dermed uligheden.

For at skabe et løft skal vi afskaffe kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen, så vi sikrer, at alle har råd til at leve et tåleligt og værdigt liv. Ingen børn skal leve i fattigdom og en stor del af den fattigdom, som kommer af disse lave ydelser, er skabt gennem den politik, der bliver ført af regeringen, DF og faktisk også Socialdemokratiet.

Fra toppen skal vi øge skatten på kapital- og aktieindkomster, lade arveafgiften stige med arvens størrelse og vi skal foreslå en formueskat på 0,5 pct. på formuer over 5 mio. kr. Derudover bør der være en skat på boliggevinster, som realiseres ved salg af boligen. Hvor mange er ikke blevet rige på den konto – uden at have gjort noget andet end at have muligheden for at købe fast ejendom på det rette tidspunkt.

De blå partier gemmer sig bag det faktum, at vi ganske vist har lige indkomster, men vi har ekstremt ulige formuer. Den balance skal vi tippe og det kan kun gå for langsomt.