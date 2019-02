GLOSTRUP. 74 vindere fra idrætsforeningerne blev hædret for deres resultater

Af Jesper Ernst Henriksen

Svømning

Asger Johansen

Nr. 3 i 100m bryst ved de danske masters mesterskaber på langbane i årgang 2003.

Christian Jensen

Nr. 1 i 400m medley, 100m fri, 50m bryst og 50m fly og nr. 2 i 100m ryg og 4x100m fri ved de danske masters mesterskaber på langbane gruppe B.

Kaj Mantzius Hansen

Nr. 2 i 400m medley ved de danske masters mesterskaber på langbane i gruppe D.

Kate Sørensen

Nr. 1 i 50m bryst, 50m fly og 200m medley ved de danske masters mesterskaber på langbane i gruppe G.

Leif Grønskov

Nr. 2 i 4x100m fri ved de danske masters mesterskaber på langbane i gruppe H.

Preben Sørensen

Nr. 2 i 50m bryst, 50m og 100m ryg og 4x100m fri ved de danske masters mesterskaber på langbane i gruppe H.

Søren Buhl Hornskov

Nr. 2 i 200m medley og nr. 3 i 200m fri ved de danske masters mesterskaber på langbane i gruppe E.

Søren Toft

Nr. 1 i 50m og 100m bryst og nr. 2 i 50m fri og 4x100m fri ved de danske master mesterskaber på langbane i gruppe H.

Triathlon

Lars Dick-Nielsen

Guld ved dm i sprint.

Atletik

Finn Ankerstjerne

Veteran dm inde nr. 1 i kuglestød, veteran dm ude nr. 1 i kaste 5-kamp, kuglestød, spydkast, diskoskast, vægtkast og hammerkast i aldersgruppen 80+.

Laila Ankerstjerne

Veteran dm ude nr. 1 i længdespring og 80m hæk og nr. 2 i hammerkast i aldersgruppen 50+.

Linda Bagge

Veteran dm nr. 1 i hammerkast og vægtkast i aldersgruppen 50+.

Sven-Erik Dreisig

Veteran dm inde nr. 1 i mangekamp og nr. 1 i 60m hæk og 3-kamp og nr. 2 i længdespring og kuglestød i aldersgruppen 65+.

Karsten Hessilt

Veteran dm ude nr. 1 i hammerkast og vægtkast i aldersgruppen 65+.

Britta Durland

Veteran dm nr. 3 i vægtkast i aldersgruppen 70+.

Lilli Christensen

Veteran dm ude nr. 1 Kaste 5-kamp og nr. 2 i spydkast, diskoskast, vægtkast og hammerkast i aldersgruppen 70+.

Karsten Krog

Veteran dm inde nr. 2 i kuglestød og ude nr. 2 i kuglestød i aldersgruppen 60+.

Bueskydning

Gitte Hansen

Dm guld inde for master i kl. dame recurve og mix hold.

Marianne Holmberg

Dm guld ude for master i kl. Dame compound og sølv inde for master i kl. Mix hold compound.

Emil Bresson

Dm sølv inde i kl. Compound micro.

Idun Hagstrøm

Dm sølv inde i kl. Compound mini.

Janus Pedersen

Dm bronze inde i kl. Compound mini.

Bent Overby – Carsten Enevoldsen

Dm guld inde i kl. Recurve bue for mix hold.

Lykke Olsen – Tonny Stutz

Dm sølv inde i kl. Compound mix.

Skydning

Egon Kristensen

Nordisk mesterskab nr. 2, 300m hold, dm nr. 2 i 10m luftgevær, 50m og 60m liggende og nr. 3 i 50m halvmatch.

Fægtning

Alma Elisabeth Schelde Grim

Dm guld piger u14, kårde, hold

Annette Eva Langkilde

Dm bronze, kårde, dame, +40.

Lasse Støvring

Dm sølv, u20, kårde, mix hold.

Maria Wenøe

Dm bronze, u17, kårde, mix hold.

Martin Jensen

Dm bronze kårde herre, +40.

Natalja Stiller

Dm guld, kadet, kårde, u17, sølv kadet, kårde, hold, u17 og sølv fleuret indv. Og hold, u14 og guld kårde indv. Og hold, u14.

Natasja Steiness

Dm sølv kadet, kårde, hold, u17.

Silja Langkilde Pedersen

Dm sølv, kadet kårde hold, u17.

Zarina Stiller

Dm bronze, junior, kårde, indv., U20 og kadet, kårde, indv., U17 og sølv, kadet, kårde, hold, u17.

Gymnastik, rope skipping (sjipping)

Ida Havmøller Buttenschon – Jasmina Skaarup – Mathilde Tøttrup Andersson

Dm sølv, international række 7-11 år, hold.

Ida Havmøller Buttenschon

Dm bronze, række 7–11 år, indv.

Iris Nygaard Schou

Dm guld, række 7 – 11 år, indv.

Karla Marie Heramb

Dm sølv, række 12- 14 år, indv.

Karla Marie Heramb – Mynthe Lindeberg Wittenkamp – Ditte Havmøller Buttenschon – Emilie Bryde Petersen – Esther Cauchi

Dm sølv, række 12-14 år, hold og nm bronze, række 12-14 år, hold.

Maja Richter Krogsgaard Andersen – Catharina Kruhøffer – Tatiana Brandli – Natscha Vincent

Vm i shanghai, 9. Plads i rækken +15, hold.

Natscha Vincent

Vm i shanghai, 22. Plads i rækken 12-14 år, indv.

Bowling

David Günther

Sølv i ungdoms dm.

Fodbold-speciel

Christian Canning – Daniel Larsen – Danny Lauritzen – Kim Andreassen – Kim Christiansen – Mikkel Friis – Patrick Bhiya Pinjalem Andersen – Tim Johansen

Vundet bronze ved parasports forbundsmesterskaber.

Karate

Adian Qureshi

Sølv i kumite og bronze i kata ved dm.

Daniella Muwanguzi

Bronze i kata ved dm.

Emma Seim

Guld i kumite og bronze i kata ved dm.

Eske Christensen – Helga Jonsdottir – Kurt Hietala – Simina Iovan

Bronze i kata ved dm.

Frederik Christensen

Guld i kata ved dm.

Jannick Rybtke – Malika Qureshi

Guld i kumite ved dm.

Kevin Ferdinansen

Bronze i kumite ved dm.

Luqman Saleem

Off. Og kumite landsholdskæmper, guld og bronze i kumite ved dif’s off. Dm, guld i kumite ved internationalt stævne, guld i kumite og sølv i kata ved swedish open, bronze ved hamborg cup, sølv og bronze kristianstad, top 7 budapest open og top 5 eurocup.

Sølv i kumite ved dm.

Niklas Muusfeldt

Guld i kata og sølv i kumite ved dm.

Søren Hardenberg

Guld i kata og bronze i kumite ved dm.

Thanh Le

Bronze i kata i off. Dif dm.

Winnie Søndergaard

Sølv i kumite ved dm.