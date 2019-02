Debat om Verdensmål

Der var gang i debatten i Byhistorisk Hus. Foto: Jesper Ernst Henriksen

GLOSTRUP. Mandag aften var der debat om FN’s Verdensmål og en hel masse andet i Byhistorisk Hus

Af Jesper Ernst Henriksen

Mandag aften var omkring 30 mennesker mødt op i Byhistorisk Hus for at debattere FN’s Verdensmål. Hanne Bjørn-Klausen (K), Abbas Razvi (R) og Kasper Sand Kjær (S) var i panelet, der fik spørgsmål om alt fra uddannelse til produktion af grøn strøm.

Jørgen Boelskov, formand for Radikale Venstre i Glostrup, indledte mødet med at fortælle om verdensmålene, hvordan de blev til, hvordan der bliver arbejdet med dem og at det faktisk går stabilt fremad med at nå de fleste af målene. Dan Kornbek Christiansen (K) sluttede af med at fortælle, hvordan kommunalbestyrelsen arbejder med verdensmålene helt lokalt.

Dette var det andet møde arrangeret af Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti om FN’s Verdensmål. Jørgen Boelskov sagde efterfølgende, at de formentlig vil holde flere møder.